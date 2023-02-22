"Бавовна" в Маріуполі: окупанти задіяли ППО й авіацію після серії вибухів

За словами радника мера Петра Андрющенка, за ніч у місті пролунало 12 вибухів. Знищено місце базування окупантів і склад із боєкомплектом в аеропорту.

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Уночі 21 лютого в Маріуполі пролунало близько 12 вибухів. Про це в середу, 22 лютого, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму телеграм-каналі.

За словами Андрющенка, два вибухи — це результат роботи ППО окупантів. Радник мера повідомив, що за ніч було знищено склад боєкомплекту в аеропорту й місце базування окупантів.

Петро Андрющенко описав хронологію нічних вибухів:

О 22:33 за Києвом пролунав перший вибух. Зафіксовано в районі шлакової гори на вулиці Макара Мазая та в полях на вулиці Курчатова. Підтверджено влучення в склад БК в аеропорту Маріуполя. Зафіксовано влучення в місце базування окупантів на території Стану 300 ММК ім. Ілліча (Кальміуський район). Надійшла інформація про вибух із боку села Виноградне.

О 22:57 підняли авіацію в небо.

О 23:05 зникло світло в центрі (частково вул Куїнджі).

О 23:07 у районі правого берега зникли світло та зв'язок.

23:08 — зник зв'язок на лівобережжі. Кулеметні черги зафіксовано на 17 мікрорайоні.

22:42 — вибухи в селищі Волонтерівка.

22:47 — сигнальні ракети в кількості 9 штук.

22:58 — вибухи на лівобережжі біля літнього кінотеатру.

23:11 — пересування техніки.

23:11 — зафіксовано рух колони техніки, гусеничних танків через Новоселівку повз ринок "Космос" у бік смт. Микільське в кількості 17 штук.

Нагадаємо, у ніч на 22 лютого місцеві телеграм-канали повідомляли про вибухи по всій лінії фронту. Крім Маріуполя, про вибухи повідомляли в містах Донецьк, Макіївка, Харцизьк, Дебальцеве, Іловайськ.

Також нагадаємо, 22 лютого ЗМІ показали супутникові фото знищених РФ міст і сіл України. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україні з'явилися міста, зруйновані на 90%.

Раніше, 21 лютого, радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що Збройні сили РФ перекинули частину підрозділів загарбників із міста до району Вугледара.