Битва за Донбас: РФ перекинула резерви з Маріуполя до району Вугледару, — радник мера

Російським окупантам було віддано наказ захопити місто на Донбасі в найкоротші терміни. Це і стало причиною того, що резерви з Маріуполя перекинуто в район Вугледара, як зазначив радник міського голови Петро Андрющенко.

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Російська Федерація перекинула частину підрозділів загарбників із Маріуполя до району Вугледару. Про це заявив радник міського голови міста Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

Більшість військ із Маріуполя тепер базується поблизу Вугледару. Російським командуванням було віддано наказ продовжити наступ на цьому напрямку та окупувати місто в Донецькій області.

"Всі підрозділи окупантів, розміщені по лінії Малоянисоль/Микільське за останню добу виведені та перекинуті на ділянку фронту в район Вугледару", — підкреслив Петро Андрющенко.

При цьому 17 лютого речник об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський заявляв, що російські окупанти змінили тактику під Вугледаром. Тепер вони перестали вести атаки в нічний час доби і обстрілюють позиції ЗСУ із артилерії при денному світлі, після чого до ранку відновлюють сили. Також, як можна зрозуміти із заяви вище, цей час використовується для підтягування резервів із найближчих позицій росіян.

16 лютого на порталі WarSpotting з'явилася інфографіка, що війська РФ за 2 тижні втратили під Вугледаром понад 70 одиниць техніки. Є шанси, що вони повернуться по свої машини, якщо ЗСУ не знищать їх найближчим часом.

15 лютого представник ГУР Андрій Юсов заявив, що російські війська атакують Вугледар і Бахмут, щоб відстрочити контрнаступ ЗСУ. Однак у ворога є резерв живої сили, який росіяни продовжать використовувати.