Битва за Донбасс: РФ перебросила резервы из Мариуполя в район Угледара, — советник мэра

Российским оккупантам был отдан приказ захватить город на Донбассе в кратчайшие сроки. Это и стало причиной того, что резервы из Мариуполя переброшены в район Угледара, как отметил советник городского главы Петр Андрющенко.

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Российская Федерация перебросила часть подразделений захватчиков из Мариуполя в район Угледара. Об этом заявил советник городского главы города Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

Большая часть войск из Мариуполя теперь базируется поблизости Угледара. Российским командованием был отдан приказ продолжить наступление на этом направлении, и оккупировать город в Донецкой области.

"Все подразделения оккупантов, размещенные по линии Малоянисоль/Никольское за последние сутки выведены и переброшены на участок фронта в район Угледара", — подчеркнул Петр Андрющенко.

При этом 17 февраля спикер объединенного пресс-центра Сил обороны таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский заявлял, что российские оккупанты изменили тактику под Угледаром. Теперь они перестали вести атаки в ночное время суток, и обстреливают позиции ВСУ из артиллерии при дневном свете, после чего до утра восстанавливают силы. Также, как можно понять из заявления выше, это время используется для подтягивания резервов из ближайших позиций россиян.

16 февраля на портале WarSpotting появилась инфографика, что войска РФ за 2 недели потеряли под Угледаром более 70 единиц техники. Есть шансы, что они вернутся за своими машинами, если ВСУ не уничтожат их в ближайшее время.

15 февраля представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что российские войска атакуют Угледар и Бахмут, чтобы отстрочить контрнаступление ВСУ. Однако у врага есть резерв живой силы, который россияне продолжат использовать.