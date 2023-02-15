Росіяни атакують Вугледар та Бахмут, щоб відтермінувати контрнаступ ЗСУ, — ГУР

За словами представника української розвідки Андрія Юсова, активність окупантів останніми місяцями не можна порівнювати з тим, що було рік тому. Однак у ворога є резерв живої сили, який росіяни продовжать використовувати.

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Російські війська продовжують атакувати Бахмут та Вугледар Донецької області для того, щоб хоч якось відстрочити контрнаступ української армії. Про це у коментарі "24 каналу" розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

Він підкреслив, що незважаючи на всі зусилля, що додаються, росіяни не зможуть уникнути наступу ЗСУ. Наразі українські військові готуються до операції, і в РФ це усвідомлюють.

"Тому ворог поспішає і зараз продовжує робити міцні атаки і по Вугледару, і по Бахмуту, розуміючи, що наступ українських сил неминучий, намагаючись його відбити певним чином", — уточнив Юсов.

При цьому він наголосив, що не варто порівнювати активність окупантів в останні місяці з тим, що було рік тому під час повномасштабного вторгнення.

"Ми бачимо, що вони не можуть виконати поставлені завдання, проте це не означає, що подальших спроб не буде", — сказав Юсов.

Представник української розвідки пояснює, що в окупантів є резерв, накопичена жива сила. Однак паралельно із цим вони стикаються з дефіцитом техніки та боєприпасів.

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни у своєму зведенні за 14 лютого заявили, що рішення України захищати Бахмут є стратегічно обґрунтованим. Незважаючи на всі витрати, захист міста змусив Росію використовувати більшу частину найманців ПВК "Вагнер" як силу і задіяти цінні російські повітряно-десантні сили для підтримки наступальних операцій.