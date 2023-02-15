Стратегічно важливий: аналітики ISW пояснили, навіщо ЗСУ так довго утримують Бахмут

За словами експертів, якби російські війська взяли Бахмут без значного опору, вони могли б розпочати ширшу операцію. Тоді українським силам довелося б будувати оборонну лінію на менш вигідній місцевісті.

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Рішення України захищати Бахмут є стратегічно обґрунтованим. Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У новому звіті сказано, що попри всі витрати, захист Бахмута є правильним рішенням, оскільки змусив Росію використовувати більшу частину найманців ПВК "Вагнер" як силу і залучити цінні російські повітряно-десантні сили для підтримки наступальних операцій.

"Українська оборона Бахмута призвела до послаблення значних російських сил і, ймовірно, створить сприятливі умови для майбутнього українського контрнаступу", — йдеться у звіті.

При цьому, як пишуть аналітики, якби російські війська взяли Бахмут без значного опору, вони могли б розпочати ширшу операцію. Тоді українським силам довелося б зводити оборонну лінію на менш вигідних рубежах.

"Таким чином, оборона Бахмута Україною та спроба створити умови для контрнаступу, ймовірно, є взаємодоповнювальними, а не взаємосуперечливими діями", — сказано у звіті.

Також аналітики заявили, що Міністерство оборони РФ не лише вербують ув'язнених у російських в'язницях, а й використовує їх як "гарматне м'ясо". При цьому воєначальники не хочуть інтегрувати зеків у регулярні з'єднання. Наприклад, завербованих ув'язнених відправляють воювати у складі сил так званої ЛНР.

"ISW раніше спостерігав випадки поганого поводження з російськими проксі-озброєними формуваннями з боку звичайних збройних сил Росії, і російське командування, можливо, прагнуло не порушувати морального духу підрозділів, інтегруючи засуджених", — заявили експерти.

Раніше Фокус писав, що в Німеччині розповіли, коли Україна отримає танки та винищувачі. Борис Пісторіус заявив, що перш ніж говорити про постачання винищувачів, необхідно у найближчі 3-4 місяці убезпечити українське небо.

Ще нагадаємо, що ЗМІ розповіли нові деталі про майбутній пакет військової допомоги Україні від США. За словами журналістів, у Вашингтоні планують зробити гучну заяву у день річниці повномасштабного російського вторгнення 24 лютого.