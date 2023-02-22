"Бавовна" в Мариуполе: оккупанты задействовали ПВО и авиацию после серии взрывов

По словам советника мэра Петра Андрющенко, за ночь в городе прозвучало 12 взрывов. Уничтожено место базирования оккупантов и склад с боекомплектом в аэропорту.

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Ночью 21 февраля в Мариуполе прозвучало около 12 взрывов. Об этом в среду, 22 февраля, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем телеграм-канале.

По словам Андрющенко, два взрыва это результат работы ПВО оккупантов. Советник мэра сообщил, что за ночь были уничтожены склад боекомплекта в аэропорту и место базирования оккупантов.

Петр Андрющенко описал хронологию ночных взрывов:

В 22:33 по Киеву раздался первый взрыв. Зафиксировано в районе шлаковой горы по улице Макара Мазая и в полях по улице Курчатова. Подтверждено попадание в состав БК в аэропорте Мариуполя. Зафиксировано попадание в место базирования оккупантов на территории Стана 300 ММК им. Ильича (Кальмиусский район). Поступила информация о взрыве со стороны села Виноградное.

В 22:57 подняли авиацию в небо.

В 23:05 пропал свет в центре (частично ул Куинджи).

В 23:07 в районе правого берега пропали свет и связь.

23:08 — исчезла связь на левобережье. Пулеметные очереди зафиксированы на 17 микрорайоне

22:42 — взрывы в поселке Волонтеровка.

22:47 — сигнальные ракеты в количестве 9 штук.

22:58 — взрывы на левобережье у летнего кинотеатра.

23:11 — передвижение техники.

23:11 — зафиксировано движение колонны техники, гусеничных танков. Через Новоселовку мимо рынка "Космос" в сторону пгт. Никольское в количестве 17 штук.

Напомним, в ночь на 22 февраля местные телеграм-каналы сообщали о взрывах по всей линии фронта. Помимо Мариуполя о взрывах сообщали в городах Донецк, Макеевка, Харцызск, Дебальцево, Иловайск.

Также напомним, 22 февраля СМИ показали спутниковые фото уничтоженных РФ городов и сел Украины. После полномасштабного вторжения России в Украине появились города, которые разрушены на 90%.

Ранее, 21 февраля, советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что Вооруженные силы РФ перебросили часть подразделений захватчиков из города в район Угледара.