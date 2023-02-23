Украинские ракеты или HIMARS: чем были нанесены удары по военным объектам в Мариуполе (фото)

Временно оккупированный Мариуполь находится вне зоны досягаемости ракет GMLRS, поэтому есть несколько вариантов, чем Украина могла атаковать. Среди них ракета "Вільха-М" с дальностью до 130 км.

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В ночь с 21 на 22 февраля в оккупированном Мариуполе прозвучали ряд взрывов. По данным советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, было слышно 12 взрывов. В издании The War Zone назвали несколько вариантов того, чем был нанесен удар.

Мариуполь оккупирован с мая 2022 года, он находится далеко за линией фронта, поэтому возникают вопросы, чем могли быть нанесены удары по городу. Известно, что взрывы были слышны в Кальмиусском районе — район завода Ильича, АС-2 и Стан-3000. По данным украинского горсовета, всего было 12 ударов. Андрющенко заявил, что были уничтожены как минимум два склада с горючим, а также объекты на территории морского порта по складу №3 на 18-м причале. В СМИ писали, что также был поражен склад боеприпасов в аэропорту, а также взрыв в районе поселка Талаковка к северо-востоку от Мариуполя.

Также в соцсетях появлялись видео работы российского ПВО.

Последствий ударов в сети нет. Однако в издании обращают внимание, что Мариуполь находится примерно в 80 км от подконтрольной Украине территории, что дальше, чем дальность полета ракет GMLRS для HIMARS и M270. Не исключено, что украинские военные перебросили американскую РСЗО за линию фронта, чтобы город стал в радиусе действия ракет GMLRS. Из-за этого могли появиться слухи, что Украина получила новые дальнобойные ракеты.

Российские пропагандисты без каких-либо доказательств заявили, что ВСУ применили крылатые бомбы GLSDB, которые имеют дальность до 150 км, что действительно позволит уничтожать военные цели в Мариуполе. Публично в Пентагоне еще не говорили о поставке новых снарядов для Украины.

[ + – ] Крылатая бомба GLSDB

Другие же росСМИ заявляли, что удар по Мариуполю могли нанести из украинской РСЗО "Вільха-М", одноименные ракеты позволяют наносить удары на дистанции до 130 км. "Вільха-М" имеет схожие характеристики с GMLRS, но наводить их можно без зависимости от GPS.

[ + – ] Управляемая ракета Р624М "Вільха-М"

Еще один вариант, чем могли нанести удар — это дроны-камикадзе дальнего радиуса действия, которые Украина модернизировала. Такими БПЛА уже атаковались аэродромы стратегической авиации РФ, но официально украинские вооруженные силы не брали ответственность за атаки.

Журналист отмечает, что независимо от того, чем был нанесен удар, Мариуполь имеет большое значение для Украины. Мариуполь — это часть "сухопутного коридора" в оккупированный Крым. Уничтожение транспортной инфраструктуры в этом коридоре позволит изолировать полуостров для дальнейшего контрнаступления.

Напомним, 22 февраля Андрющенко сообщал, что ВС РФ задействовали авиацию и ПВО после серии взрывов в Мариуполе.

5 февраля в Пентагоне подтвердили передачу Украине дальнобойных бомб GLSDB, однако сначала их должны произвести на предприятии.