Взрывы в Мариуполе: морпорт попал под обстрел, оккупанты подняли авиацию (видео)

После первых взрывов, как уточняет советник мэра Петр Андрющенко, в городе включилась сирена воздушной тревоги. Горсовет отдельно подтверждает прилет снарядов на территории морского порта.

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В оккупированном россиянами Мариуполе прогремела серия мощных взрывов. Об этом 22 февраля сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем телеграм-канале.

После первого "прилета" в городе заработали сирены воздушной тревоги. Андрющенко сообщил о "прилете" в Мариупольский порт — на склад №3 причала №18.

После серии взрывов оккупанты подняли в небо авиацию. Взрывы также слышали в районе поселка Талаковка Сартанского поссовета, что под Мариуполем.

"Хотелось бы дать совет жителям, внезапно поселившимся в распиаренном русском "невсем". Они стандартно ставят ПВО рядом. Прикрываясь вами. А в вашем новом жилище даже подвала нет. Может пойдете погостить к кому-нибудь?", — обратился Анрющенко к мариупольцам.

Также советник мэра сообщил, что оккупанты отменили занятия в школах и отпустили детей домой.

Напомним, под конец дня 21 февраля в Мариуполе прозвучало 12 взрывов. Как сообщал советник мэра Петр Андрющенко, уничтожено место базирования оккупантов и склад с боекомплектом в аэропорту. Россиянам пришлось поднять в небо авиацию.

Также напомним, в ночь на 22 февраля местные телеграм-каналы сообщали о взрывах по всей линии фронта. Помимо Мариуполя о взрывах сообщали в городах Донецк, Макеевка, Харцызск, Дебальцево, Иловайск.