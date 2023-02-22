"Бавовна" у Маріуполі: морпорт потрапив під обстріл, окупанти підняли авіацію (відео)

Після перших вибухів, як уточнює радник мера Петро Андрющенко, у місті увімкнулась сирена повітряної тривоги. Міськрада окремо підтверджує приліт снарядів біля морського порту.

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В окупованому росіянами Маріуполі пролунала серія потужних вибухів. Про це 22 лютого повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму телеграм-каналі.

Після першого "прильоту" у місті запрацювали сирени повітряної тривоги. Андрющенко повідомив про "приліт" до Маріупольського порту — на склад №3 причалу №18.

Після серії вибухів окупанти підняли у небо авіацію. Вибухи також чули в районі селища Талаківка Сартанської сільської ради, що під Маріуполем.

"Хотілося б дати пораду мешканцям, які раптово оселилися в розпіареній російській "невсім". Вони стандартно ставлять ППО поруч. Прикриваючись вами. А у вашому новому житлі навіть підвалу немає. Може підете погостювати до кого-небудь?", — звернувся Анрющенко до маріупольців.

Також радник мера повідомив, що окупанти скасували заняття у школах та відпустили дітей додому.

Нагадаємо, під кінець дня 21 лютого в Маріуполі пролунало 12 вибухів. Як повідомляв радник мера Петро Андрющенко, знищено місце базування окупантів та склад із боєкомплектом в аеропорту. Росіянам довелося підняти у небо авіацію.

Також нагадаємо, у ніч на 22 лютого місцеві телеграм-канали повідомляли про вибухи по всій лінії фронту. Крім Маріуполя про вибухи повідомляли у містах Донецьк, Макіївка, Харцизьк, Дебальцеве, Іловайськ.