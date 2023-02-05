В Пентагоне подтвердили передачу Украине дальнобойных бомб GLSDB: когда ожидать снаряды

Спикер оборонного ведомства США Пет Райдер рассказал, что боеприпасы, дальностью 150 км будут предоставлены Киеву в рамках программы USAI. Это значит, что Пентагон должен подписать контракт для их производства.

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США намерены предоставить Украине малокалиберные бомбы GLSDB с системой самонаведения, которые имеют дальность 150 км. Об этом заявил спикер Пентагона генерал Пет Райдер на брифинге.

Представитель Минобороны США уточнил, что GLSDB будут предоставлены Киеву в рамках программы USAI. Это значит, что Пентагон должен подписать контракт для их производства.

По информации издания Bloomberg, первые поставки бомб могут занять около девяти месяцев. Таким образом украинские военные начнут использовать их не раньше осени.

Что известно о GLSDB?

GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb) — малокалиберные бомбы наземного запуска с дальностью 150 км, которые созданы компанией Boeing совместно с SAAB и находятся в разработке с 2019 года. Бомба имеет "крылья", которые разворачиваются в воздухе, что существенно увеличивает дальность поражения.

Снаряд совмещает в себе авиационную бомбу малого диаметра GBU-39 (SDB) с ракетным двигателем от реактивного снаряда M26. Для наведения цели оружие использует спутниковую систему позиционирования (GPS) и инерциальную навигационную систему. ИХ можно запускать из уже имеющихся в Украине систем MLRS-M270 и HIMARS.

[ + – ] Дальность полета бомб GLSDB

Напомним, 3 февраля США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на сумму $2,2 млрд. Тогда стало известно, что ВСУ получат управляемые ракеты GLSDB. Список помощи включает в себя также ракеты для ПТРК Javelin, артиллерийские боеприпасы, финансирование обучения украинских военных.

Тем временем министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что украинские бойцы уже начали обучение на немецких танках Leopard 2. Обучение займет несколько недель и закончится, когда командование Украины и стран-союзников посчитают, что экипажи готовы.