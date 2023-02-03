На поставку Украине дальнобойных ракет нужно около девяти месяцев, – Bloomberg

По данным журналистов, США выделят до 200 миллионов долларов на закупку у компании Boeing ракет для ВСУ.

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Соединенные Штаты Америки, вероятно, закажут для Украины ракеты большей дальности у компании Boeing в рамках последнего пакета военной помощи. Первые поставки могут занять около девяти месяцев, пишет Bloomberg, ссылаясь на слова представителя отрасли.

"Гибридное оружие большой дальности сочетает в себе два проверенных устройства: авиабомбу малого диаметра, управляемую спутниками GPS, которая в настоящее время широко используется, и армейскую ракету, уже эксплуатируемую украинскими войсками", — говорится в публикации.

Журналисты утверждают, что упомянутые технологии не будут развернуты в Украине в ближайшее время. По их данным, поставки займут около девяти месяцев с момента заключения контракта.

Высокоточные ракеты для ВСУ будут закуплены в рамках Инициативы содействия безопасности Украины. По словам американских официальных лиц, на оружие Boeing будет выделено до 200 млн долларов из предоставленных программой 1,75 млрд.

Напомним, что 1 февраля в Reuters сообщили о подготовке нового пакета военной помощи США для Украины на сумму более 2 млрд долларов, который может включать в себя ракеты большей дальности.

В тот же день в Wall Street Journal заявили, что США объявят о поставке Украине дальнобойных ракет GLSDB уже в пятницу, 3 января. Журналисты подчеркнули, что ВСУ получат не изъятые из запасов США ракеты, а новые, поэтому их доставка может занять больше времени.

Фокус также писал, что 1 февраля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки Украине ракет дальнего радиуса действия приведут к эскалации конфликта, и по этой причине представители России отказываются вести переговоры.

Еще мы писали о том, что 2 февраля глава Минобороны Украины Алексей Резников сказал, что ВСУ не будут бить по территории РФ дальнобойными ракетами. По словам министра, украинские военные готовы координировать цели с международными партерами.