Украина не будет бить по территории России дальнобойными ракетами, - Резников

Министр заявил, что дальнобойные ракеты позволят украинским военным разрушить оборону противника, что приведет Россию к поражению в войне.

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Украине нужны дальнобойные ракеты для того, чтобы уничтожать технику и живую силу оккупантов на больших расстояниях, что не позволит врагу обеспечивать оборону. При этом украинские военные готовы координировать цели с международными партерами, заявил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников на совместном заседании правительства Украины и Европейской Комиссии, сообщает Укринформ.

Он отметил, что успех Украины на поле боя станет также успехом всей Европы.

"Мы ожидаем, что этот год принесет новые возможности… чтобы одержать победу, нам надо захватить стратегическую инициативу", — заявил министр.

Резников призвал международных партеров помочь Украине установить сильную противоракетную оборону страны. Министр подчеркнул, что Украина ожидает скорейшей поставки систем Patriot и SAMP/T вместе с поставкой новых IRIS-T и NASAMS.

"Если бы у нас была возможность нанести удар на расстоянии 300 км, российская армия не смогла бы обеспечивать оборону и была вынуждена проиграть", — заявил он.

Министр отметил, что Украина готова координировать свои действия с партерами и дать гарантии, что дальнобойная артиллерия, полученная от стран Запада, не будет использоваться для нанесения ударов по России.

"Мы имеем достаточно целей на временно оккупированной территории Украины и готовы координировать цели с нашими партнерами", — подчеркнул Резников.

Также министр заявил, что украинские военные нуждаются в тяжелой технике и выразил благодарность за принятое на "Рамштайне" решение поставлять танки и другую бронетехнику. Он выразил уверенность, что это позволит создать бронированный кулак и прорвать оборону оккупантов.

Резников также отметил, что у Украины есть необходимость в увеличении количества артиллерии и снарядов, которые позволят уничтожить средства радиоэлектронной борьбы и ПВО России.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что 2 февраля глава Минобороны Алексей Резников заявил, что российские войска могут прибегнуть к крупномасштабному военному маневру к годовщине своего полномасштабного вторжения 24 февраля.

Кроме того, Фокус ранее информировал, что 1 февраля представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что Украина находится на пороге очень активной фазы войны с Российской Федерацией. Он также добавил, что потери оккупантов куда больше, чем у ВСУ.