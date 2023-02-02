Україна не битиме по території Росії далекобійними ракетами, — Резніков

Міністр заявив, що далекобійні ракети дозволять українським військовим зруйнувати оборону противника, що призведе до поразки у війні.

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Україні потрібні далекобійні ракети для того, щоб знищувати техніку та живу силу окупантів на великих відстанях, що не дозволить ворогові забезпечувати оборону. При цьому українські військові готові координувати цілі з міжнародними партерами, заявив глава Міністерства оборони України Олексій Резніков на спільному засіданні уряду України та Європейської Комісії, повідомляє Укрінформ.

Він зазначив, що успіх України на полі бою стане також успіхом усієї Європи.

"Ми очікуємо, що цей рік принесе нові можливості... щоб здобути перемогу, нам треба захопити стратегічну ініціативу", — заявив міністр.

Резніков закликав міжнародних партерів допомогти Україні встановити сильну протиракетну оборону країни. Міністр підкреслив, що Україна очікує якнайшвидшого постачання систем Patriot і SAMP/T разом з постачанням нових IRIS-T і NASAMS.

"Якби у нас була можливість завдати удару на відстані 300 км, російська армія не змогла б забезпечувати оборону і була б змушена програти", — заявив він.

Міністр зазначив, що Україна готова координувати свої дії з партерами та дати гарантії, що далекобійна артилерія, отримана від країн Заходу, не використовуватиметься для завдання ударів по Росії.

"Ми маємо достатньо цілей на тимчасово окупованій території України і готові координувати цілі з нашими партнерами", — наголосив Резніков.

Також міністр заявив, що українські військові потребують важкої техніки і висловив подяку за ухвалене на "Рамштайні" рішення постачати танки та іншу бронетехніку. Він висловив упевненість, що це дозволить створити броньований кулак та прорвати оборону окупантів.

Резніков також зазначив, що Україна має потребу у збільшенні кількості артилерії та снарядів, які дозволять знищити засоби радіоелектронної боротьби та ППО Росії.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що 2 лютого глава Міноборони Олексій Резніков заявив, що російські війська можуть вдатися до великомасштабного військового маневру до річниці свого повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Крім того, Фокус раніше інформував, що 1 лютого представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що Україна перебуває на порозі активної фази війни з Російською Федерацією. Він також додав, що втрати окупантів значно більші, ніж у ЗСУ.