В пакет помощи США для Украины на $2 млрд войдут ракеты большей дальности, — Reuters (карта)

По словам журналистов, США отклонили запрос на ATACMS, однако могут предоставить ВСУ ракеты GLSDB, с радиусом действия примерно 150 километров.

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Соединенные Штаты Америки готовят для Украины новый пакет военной помощи на сумму более 2 миллиардов долларов, который может включать в себя ракеты большей дальности. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на слова двух официальных лиц США.

Ожидается, что Соединенные Штаты объявят о новых поставках уже к концу этой недели. Кроме дальнобойных ракет в новый пакет помощи также может войти вспомогательное оборудование для систем ПВО Patriot, высокоточные боеприпасы и противотанковые комплексы Javelin.

Согласно заявлению одного из американских чиновников, часть средств на снабжение ВСУ будет поступать из фонда Инициатива содействия безопасности Украины (USAI).

Средства USAI пойдут на закупку вооружения для Украины, в частности на ракеты малого диаметра наземного базирования (GLSDB), дальность действия которых составляет примерно 150 км. При этом США отклонили запрос украинской стороны касательно ракет ATACMS.

Ракеты GLSDB позволят украинским Вооруженным силам поражать ранее недоступные военные объекты противника, находящиеся тылу.

[ + – ] Радиус поражения ракет GLSDB

В Белом доме отказались от комментариев по этому поводу.

Напомним, что 31 января официальный представитель Белого дома Оливия Далтон сообщила, что США собираются объявить о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Далтон также подчеркнула, что США пребывают в "регулярном контакте" с украинскими чиновниками по поводу их потребностей.

Фокус также писал о том, что 26 января представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что ВС РФ учатся на своих ошибках, поэтому теперь ВСУ сложнее достать до их складов с боеприпасами. Для решения этой проблемы Украине нужны ракеты большей дальности

Еще мы писали о том, что 31 января директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что, судя по ряду публикаций в американской прессе, Пентагон не против передачи Украине истребителей F-16. По его словам, вопрос заключается только во временных рамках.