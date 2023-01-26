"Учатся на ошибках": в ГУР объяснили, зачем ВСУ нужны дальнобойные ракеты

В разведке заявили, что Вооруженные силы Украины также нуждаются в танках, БМП и тяжелом вооружении, чтобы формировать сильные ударные группировки войск.

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Российские агрессоры учатся на своих ошибках, поэтому теперь украинским военным сложнее достать до сладов с боеприпасами и логистических центров оккупантов. Для решения данной проблемы ВСУ нужны ракеты большей дальности, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью CNN.

Он сообщил, что теперь оккупанты начали перебрасывать свои военные грузы на территорию России, в частности через Крымский полуостров в южные области РФ.

"Поэтому необходимо наносить удары по объектам не только в оккупированном Россией Крыму, но и в самой Российской Федерации", – отметил Скибицкий.

Представитель ГУР МО Украины заявил, что склады российских агрессоров теперь расположены в пределах 80-120 км от линии фронта, поэтому украинские военные нуждаются в артиллерии большей дальности, чтобы доставать до объектов противника.

Скибицкий заявил, что дальнобойное оружие Украине нужно для того, чтобы начать контрнаступление до того, как Россия успеет перебросить подкрепления.

"Чтобы подготовить контрнаступление или наступательную операцию, необходимо уничтожить множество объектов не только на линии фронта, но и глубоко в тылу, за 100-150 км", – пояснил представитель ГУР.

Напомним, 19 января бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил, что Украина получит несомненное преимущество на поле боя, если в будущих пакетах военной помощи окажутся ракеты ATACMS.

Крым того, The Wall Street Journal 22 ноября сообщил, что двухпартийная группа из более чем десяти американских сенаторов обратилась в письме к министру обороны США Ллойду Остину с просьбой пересмотреть предыдущий отказ от поставок БПЛА Gray Eagle Украине.