"Вчаться на помилках": в ГУР пояснили, навіщо ЗСУ потрібні далекобійні ракети

У розвідці заявили, що Збройні сили України також потребують танків, БМП і важкого озброєння, щоб формувати сильні ударні угруповання військ.

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Російські агресори вчаться на своїх помилках, тож тепер українським військовим складніше дістати до складів із боєприпасами та логістичних центрів окупантів. Для вирішення цієї проблеми ЗСУ потрібні ракети більшої дальності, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю CNN.

Він повідомив, що тепер окупанти почали перекидати свої військові вантажі на територію Росії, зокрема, через Кримський півострів у південні області РФ.

"Тому необхідно завдавати ударів по об'єктах не тільки в окупованому Росією Криму, а й у самій Російській Федерації", – зазначив Скібіцький.

Представник ГУР МО України заявив, що склади російських агресорів тепер розташовані в межах 80-120 км від лінії фронту, тому українські військові потребують артилерії більшої дальності, щоб діставати до об'єктів супротивника.

Скібіцький заявив, що далекобійна зброя Україні потрібна для того, щоб розпочати контрнаступ до того, як Росія встигне перекинути підкріплення.

"Щоб підготувати контрнаступ чи наступальну операцію, необхідно знищити безліч об'єктів не лише на лінії фронту, а й глибоко в тилу, за 100-150 км", – пояснив представник ГУР.

Нагадаємо, 19 січня колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес заявив, що Україна отримає безперечну перевагу на полі бою, якщо в майбутніх пакетах військової допомоги опиняться ракети ATACMS.

Крім того, The Wall Street Journal 22 листопада повідомив, що двопартійна група з більш ніж десяти американських сенаторів звернулася в листі до міністра оборони США Ллойда Остіна з проханням переглянути попередню відмову від поставок БПЛА Gray Eagle Україні.