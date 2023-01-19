Екскомандувач силами США назвав три види зброї, необхідні Україні для перемоги

Найдешевші високоточні боєприпаси GLSDB можуть швидко доставлятися в Україну. Вони здатні вражати командні пункти й склади боєприпасів ЗС РФ, а через ударні дрони Gray Eagle Кримський міст не встигатимуть відремонтувати.

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Українським силам допоможуть три різновиди озброєнь, які поки що не постачали Києву західні країни. Про це заявив колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес, повідомляє Newsweek.

Україна отримає безперечну перевагу на полі бою, якщо в майбутніх пакетах військової допомоги опиняться ракети ATACMS (Армійський тактичний ракетний комплекс).

ATACMS HIMARS

[ + – ] ATACMS для РСЗВ HIMARS

Дальнобійні керовані ракети ATACMS для РСЗВ HIMARS "надають оперативному командуванню вогневу міць, щоб виграти затяжну битву", згідно з інформацією їхнього виробника компанії Lockheed Martin.

Максимальна дальність ATACMS, які застосовує армія Сполучених Штатів із ранніх 90-х, становить 300 км, згідно з даними американського центру із закупівель.

На думку Годжеса, ATACMS дозволили б Україні багато змінити на полі бою.

"Від Одеси до Севастополя по прямій — 300 км, тобто вже зараз українці могли б домогтися того, щоб Севастополь опинився в невигідному становищі для Чорноморського флоту РФ", — пояснив Годжес.

Це ж стосується й величезного логістичного хаба в Джанкої, що в північній частині Криму.

Завдяки ATACMS Крим би вже не був тим місцем, яке забезпечує підтримку російських операцій і дозволяє завдавати ударів по мирних українських громадянах.

Однак, як заявив заступник секретаря з оборонної політики Колін Каль, у тому, що стосується ATACMS, "сік не вартий вичавки".

"Ми вважаємо, що українці можуть змінити динаміку на полі бою та вигнати росіян без ATACMS", — пояснив він.

Снаряди GLSDB

[ + – ] Снаряди GLSDB Фото: SAAB

Малогабаритний високоточний боєприпас GLSDB, по суті, крилата бомба з радіусом дії 160 км. Це гібрид бомби GBU-39 і ракетного двигуна M26.

Наприкінці листопада агентство "Рейтер" повідомляло, що Пентагон розглядає можливість передачі Києву GLSDB після пропозиції компанії Boeing, яка випускає GLSDB.

Це спільна розробка з SAAB, яка описує їх як "винятково гнучкі, високоефективні й точні на дальній відстані".

Боєприпас не має величезної бойової частини, проте, як показала війна в Україні, точність важливіша за масу.

Навіть без такої дальності, як у ATACMS, снаряди GLSDB можуть точно вражати командні пункти, склади боєприпасів і важливі транспортні вузли.

Найголовніше — це можливість знищувати бази постачання та командні пункти, GLSDM — "дуже дешева" розробка, до того ж їх можна швидко доставляти українцям.

БПЛА MQ-1C Gray Eagle

[ + – ] Gray Eagle Фото: Вiкiпедiя

Gray Eagle — третє в списку необхідних озброєнь для України, складеному Беном Годжесом.

У порівнянні з попередніми версіями безпілотника, ударний дрон Gray Eagle здатний довше перебувати в польоті й літати на більшій висоті.

Характеристики Gray Eagle

розмах крила — 17 метрів;

БПЛА може працювати з відривом до 9 км;

час польоту — 25 годин;

дрон Gray Eagle комплектується ракетами Hellfire.

Gray Eagle надає можливості для операцій на великій відстані. Завдяки цим безпілотникам Росія не встигатиме ремонтувати Кримський міст, БПЛА також може знаходити місця, звідки ЗС РФ завдають ракетних ударів по мирному населенню.

22 листопада двопартійна група з більш ніж десяти американських сенаторів звернулася листом до міністра оборони США Ллойда Остіна з проханням переглянути попередню відмову від постачань БПЛА Gray Eagle Україні, згідно з The Wall Street Journal.

Нагадаємо, що 20 січня низка країн оголосять про постачання в Україну танків Leopard. Про це заявили в Міністерстві оборони Литви. Союзники загалом планують надати Києву сотні одиниць бронетехніки.

Раніше Фокус повідомляв, що в Росії відреагували на постачання Україні зброї для ударів по РФ. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що це означатиме "виведення конфлікту на новий якісний рівень".