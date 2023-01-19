Низка країн оголосять про постачання танків Leopard 2 в Україну 20 січня, — Міноборони Литви

За словами Арвідаса Анушаускаса, загальна кількість бронетехніки, яку заявлять на завтрашній зустрічі в "Рамштайні", обчислюється сотнями.

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Декілька країн оголосять про відправку танків Leopard 2 в Україну вже завтра, 20 січня, під час саміту на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині. Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, пише The Guardian.

За словами урядовця, загальна кількість бронетехніки, про яку заявлять на завтрашній зустрічі, обчислюється сотнями.

[ + – ] Низка країн оголосить про постачання танків Leopard 2

Крім того, Анушаускас у себе в Twitter написав, що Литва також відправить Україні зенітні знарядт L-70, боєприпаси, а також гелікоптери Мі-8.

"У мене є гарні новини сьогодні від Литви для України. Новий литовський пакет військової підтримки складається із зенітних знарядь L-70, боєприпасів і двох вертольотів Мі-8. Загальна вартість майбутнього пакету підтримки становить близько 125 мільйонів євро", — написав міністр.

Також міністр оборони України Олексій Резніков заявив інтерв'ю UNN, що варто очікувати на хороші новини після завтрашнього саміту на американській авіабазі "Рамштайн". За його словами, заяви європейських країн про постачання танків або бронемашин мотивують інші країни, які також мають аналогічні озброєння.

"Якщо в тебе є теж Bradley, то ти теж можеш дати, кажуть США, тому що я Bradley даю. NASAMS, ракети до них — усе, рішення є, американці нам їх дали, Канада в наших інтересах систему теж замовила", — наголосив Резніков.

Раніше Фокус писав, що Україна отримає найбільший пакет військової допомоги від кількох країн. Напередодні можливого нового наступу ЗС РФ на Україну група з дев'яти країн уже найближчим часом готова передати українським військовим танки, бронемашини, системи протиповітряної оборони та зенітно-ракетні комплекси, а також необхідні боєприпаси.

Ще нагадаємо, що ЗМІ заявили, що у Бундестазі заблокували передачу Україні танків Leopard. Представники керівної коаліції наполягли на тому, щоб питання щодо постачання танків Києву передали на розгляд парламентському комітету із закордонних справ.

Також повідомлялося, що Данія передасть Україні 19 САУ Caesar. За даними журналістів, оборонне відомство Данії чекало на французькі артилерійські установки кілька років, але все ж таки вирішило віддати їх Києву.