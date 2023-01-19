Думатимуть далі: у Бундестазі заблокували передачу Україні танків Leopard, — ЗМІ

Представники керівної коаліції наполягли на тому, щоб питання щодо постачання танків Києву передали на розгляд парламентському комітету із закордонних справ.

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Бундестаг у Німеччині не підтримав у четвер, 19 січня, пропозицію опозиційної фракції ХДС/ХСС про передачу танків Leopard 1 і Leopard 2 українській стороні. Про це повідомляє агентство "Укрінформ".

Проти негайного постачання танків виступили представники керівної коаліції, до якої входять Соціал-демократична партія Німеччини, партія "Зелених" і Вільна демократична партія. Після бурхливої дискусії вони наполягли, щоб питання про постачання озброєння було передано парламентському комітету із закордонних справ.

Проте як опозиція, так і коаліція виступають за подальшу військову допомогу Україні.

Заступник голови депутатської групи ХДС/ХСС Давід Вадефуль звернувся до німецького канцлера Олафа Шольца з вимогою негайно передати танки Києву, особливо з урахуванням побоювань про новий масштабний наступ Росії вже цієї весни.

Серед іншого, консерватори пропонували передати танки Leopard 1 із промислових запасів ФРН або взяти їх із арсеналів інших держав.

За словами Вадерфуля, на складах у Німеччині сьогодні зберігається близько 200 одиниць такого озброєння, і їх можна було б передати ЗСУ вже зараз.

Як вважає депутат, заяви Шольца про те, що Німеччина не має бути єдиною країною, яка передасть Україні важке озброєння, більше не є актуальною, оскільки інші країни, включаючи Польщу та Францію, вже висловили свою готовність також надати танки Києву.

Паралельно депутати ХДС/ХСС наполягають, щоб уряд уже розпочинав підготовку для передачі Leopard 2.

Агнешка Брюггер із партії "Зелених", зі свого боку, зазначила, що її політична сила підтримує постачання танків в Україну, проте керівна коаліція ще не дійшла єдиного рішення щодо цього питання.

Фракція ХДС/ХСС протягом минулого року щонайменше шість разів виносила на порядок денний питання передачі важкого озброєння українській стороні.

Нагадаємо, польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький 18 січня заявив, що Польща може передати Україні танки Leopard 2, не чекаючи на рішення Міністерства оборони Німеччини.

Видання Politico повідомляє, що у Франції розглядають можливість відправки в Україну власних танків Leclerc. Так Париж хоче показати приклад Олафу Шольцу.