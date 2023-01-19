Франція може передати Україні танки Leclerc, щоб показати приклад Шольцю, – Politico

Напередодні нового засідання у форматі "Рамштайн" тиск на канцлера Німеччини дедалі більше посилюється. Захід очікує на новий наступ ЗС РФ на Україну, тому потрібні танки для оборони.

Related video

Одразу кілька країн підбурюють канцлера Німеччини до постачання танків в Україну перед зустріччю формату "Рамштайн" 20 січня. Про це повідомляє Politico.

Німеччина хоче, щоб США почали постачати в Україну танки M1 Abrams, а не самостійно передати Leopard 2. Напередодні зустрічі західних міністрів оборони всі чекають на схвалення канцлером Олафом Шольцом відправки до ЗСУ Leopard 2. При цьому лідер Німеччини зазначає, що вони серед тих, хто допомагає Україні найбільше.

Тиск на Шольца посилився після того, як Великобританія заявила, що відправить 14 танків Challenger 2. Наразі у Франції почали розглядати можливість відправки в Україну власних танків Leclerc.

"Питання складне і ще не вирішене в Парижі. Однак ми думаємо про це. Подивимося, що буде вирішено на спільному засіданні кабінету міністрів Франції та Німеччини", — заявив французький чиновник виданню.

На Заході побоюються, що в України залишилося мало часу до того, як Росія почне новий, ширший наступ, що вимагатиме постачання танків для зміцнення оборони. Польща та партнери з коаліції Шольца, а також лідери ЄС критикують Німеччину в нерішучості у питанні передачі Leopard 2 та закликають піти на цей крок.

Що відомо про танки Leclerc?

Leclerc — це французький танк, який розробляється та виробляється компанією Nexter Systems. На озброєння танк третього покоління надійшов 1992 року. За даними Military Balance 2022, в строю у Франції є 222 Leclerc. Усього випущено до 900 машин, що знаходяться на озброєнні Йорданії, Саудівської Аравії та ОАЕ.

[ + – ] На озброєнні Франції знаходиться 222 танки Leclerc

Основні характеристики танка Leclerc

боєкомплект — 40 боєприпасів

знаряддя — 120 мм

потужність двигуна — 1500 к.с.

швидкість — по шосе до 71 км/год і до 50 км/год по пересіченій місцевості

запас ходу — 550 км

екіпаж — 3 особи

Нагадаємо, 14 грудня 2022 року ЗМІ повідомили, що Україна запросила у Франції танки Leclerc, гаубиці та боєприпаси.

5 вересня Німеччина з Францією показали концепт танка майбутнього, який отримав мобільність Leopard та потужність Leclerc.