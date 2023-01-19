Франция может передать Украине танки Leclerc, чтобы показать пример Шольцу, – Politico

В преддверии нового заседания в формате "Рамштайн" давление на канцлера Германии все больше усиливается. Запад ожидает нового наступления ВС РФ на Украину, поэтому нужны танки для обороны.

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Сразу несколько стран подстрекают канцлера Германии к поставкам танков в Украину перед встречей формата "Рамштайн" 20 января. Об этом сообщает Politico.

Германия хочет, чтобы США начали поставлять в Украину танки M1 Abrams, а не самостоятельно передать Leopard 2. В преддверии встречи западных министров обороны все ждут одобрения канцлера Олафа Шольца на отправку в ВСУ Leopard 2. При этом лидер Германии отмечает, что они среди тех, кто помогает Украине больше всего.

Давление на Шольца усилилось после того, как Великобритания заявила, что отправит 14 танков Challenger 2. Теперь во Франции стали рассматривать возможность отправки в Украину собственных танков Leclerc.

"Вопрос сложный и еще не решен в Париже. Однако мы думаем об этом. Посмотрим, что будет решено на совместном заседании кабинета министров Франции и Германии", — заявил французский чиновник изданию.

На Западе опасаются, что у Украины осталось мало времени до того, как Россия начнет новое, более широкое наступление, что потребует поставок танков для укрепления обороны. Польша и партнеры по коалиции Шольца, а также лидеры ЕС критикуют Германию в нерешительности в вопросе передачи Leopard 2 и призывают пойти на этот шаг.

Что известно о танках Leclerc?

Leclerc — это французский танк, который разрабатывается и производится компанией Nexter Systems. На вооружение танк третьего поколения поступил в 1992 году. По данным Military Balance 2022, в строю у Франции имеется 222 Leclerc. Всего выпущено до 900 машин, которые находятся на вооружении Иордании, Саудовской Аравии и ОАЭ.

[ + – ] На вооружении Франции находится 222 танка Leclerc

Основные характеристики танка Leclerc

боекомплект — 40 боеприпасов

орудие — 120 мм

мощность двигателя — 1500 л.с.

скорость — по шоссе до 71 км/ч и до 50 км/ч по пересеченной местности

запас хода — 550 км

экипаж — 3 человека

Напомним, 14 декабря 2022 года СМИ сообщили, что Украина запросила у Франции танки Leclerc, гаубицы и боеприпасы.

5 сентября Германия с Францией показали концепт танка будущего, который получил мобильность Leopard и мощность Leclerc.