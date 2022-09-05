Мобильность Leopard и мощь Leclerc: представлен французско-немецкий концепт танка будущего

Танк получит активную и пассивную систему защиты, 120-мм орудие с возможностью дальнейшей установки 140-мм, 30-мм пушку, а также двигатель на 1500 лошадиных сил.

Германия и Франция представили новый концепт танка будущего, над которым работает компании Krauss-Maffei Wegmann и NEXTER Defense Systems. Об этом сообщает Army Recognition.

В рамках программы EMBT — Enhanced Main Battle Tank (усовершенствованный основной боевой танк) был разработан новый концепт. В основу взята мобильность немецкого "Леопарда" и огневая мощь французского "Леклерка". Также он объединяет новейшие технологии и инновации для противодействия новым угрозам на поле боя.

Концепт не предлагает новых решений в создании необитаемой башни. Экипаж состоит из четырех человек — командира и наводчика в башне и водитель с боевым оператором спереди. При этом в башне предусмотрено место для интеграции орудия калибром 140-мм и боеприпасов ASCALON. Башню разработали французы.

[ + – ] Башня для танка EMBT

В качестве орудия предлагается использовать 120-мм гладкоствольное орудие L52, которое способно вести стрельбу всеми существующими боеприпасами НАТО. Также предполагается использование автомата заряжания на 22 снаряда. Предусматривается установка одного 12,7-мм пулемета слева от основного орудия. На крыше башни установлен еще один пулемет калибром 7,62 для командира, а сзади башни устанавливается 30-мм орудие ARX-30 для борьбы с угрозами с воздуха.

[ + – ] EMBT уже есть в виде прототипа

ОБТ получит активную систему защиты от израильской TROPHY APS и E-LAWS LWS. Последняя позволять предупреждать о лазерном облучении танка. Борта башни оснащены 80-мм дымовой установкой GALIX для скрытия танка от приближающейся угрозы.

За счет использования шасси от танка Leopard 2A7, максимальная скорость на бездорожье должна достигать 65 км/ч. Такую скорость он сможет развивать за счет двигателя на 1500 л.с. MTU 883 EPP. Максимальный запас хода составляет 460 км. Боевая масса танка составит 61,5 тонны, длина 10,45 метра, ширина 3,85 и высота 3,24 метра.

Напомним, израильская армия в 2023 году будет получать танки Merkava IV в новейшей модернизации с новыми системами управления огнем и датчиками.

Ранее сообщалось, что Польша закупит у Южной Кореи почти 400 танков и САУ на сумму 5,8 млрд долларов.