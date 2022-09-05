Мобільність Leopard та міць Leclerc: представлено французько-німецький концепт танка майбутнього

Танк отримає активну та пасивну систему захисту, 120-мм зброю з можливістю подальшої установки 140-мм, 30-мм гармату, а також двигун на 1500 кінських сил.

Німеччина та Франція представили новий концепт танка майбутнього, над яким працюють компанії Krauss-Maffei Wegmann та NEXTER Defense Systems. Про це повідомляє Army Recognition.

У межах програми EMBT — Enhanced Main Battle Tank (удосконалений основний бойовий танк) було розроблено новий концепт. В основу взято мобільність німецького "Леопарда" та вогневу міць французького "Леклерка". Також він поєднує новітні технології та інновації для протидії новим загрозам на полі бою.

Концепт не пропонує нових рішень у створенні безлюдної башти. Екіпаж складається з чотирьох осіб — командира і навідника у башті, а також водія із бойовим оператором спереду. При цьому у башти передбачене місце для інтеграції зброї калібром 140-мм та боєприпасів ASCALON. Башту розробили французи.

[ + – ] Башта для танка EMBT

Як знаряддя пропонується використовувати 120-мм гладкоствольну зброю L52, яка здатна стріляти всіма наявними боєприпасами НАТО. Також передбачається використання автомата заряджання на 22 снаряди. Передбачається встановлення одного 12,7-мм кулемета зліва від основної зброї. На даху башти встановлений ще один кулемет калібром 7,62 для командира, а ззаду башти встановлюється 30-мм гармата ARX-30 для боротьби із загрозами з повітря.

[ + – ] EMBT вже є у вигляді прототипу

ОБТ отримає активну систему захисту від ізраїльської TROPHY APS та E-LAWS LWS. Остання дозволятиме попереджати про лазерне опромінення танка. Борти башти оснащені 80-мм димовою установкою GALIX для приховання танка від загрози, що наближається.

За рахунок використання шасі від танка Leopard 2A7, максимальна швидкість на бездоріжжі має досягати 65 км/год. Таку швидкість він зможе розвивати за рахунок двигуна на 1500 л. MTU 883 EPP. Максимальний запас ходу складає 460 км. Бойова маса танка становитиме 61,5 тонни, довжина 10,45 метра, ширина 3,85 та висота 3,24 метра.

Нагадаємо, ізраїльська армія у 2023 році отримуватиме танки Merkava IV у новітній модернізації з новими системами управління вогнем та датчиками.

Раніше повідомлялося, що Польща закупить у Південної Кореї майже 400 танків та САУ на суму 5,8 млрд. доларів.