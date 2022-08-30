Новий рівень боєздатності. Ізраїль почне отримувати танк нового покоління Merkava 5

Танк оснастять новими системами і датчиками, які дозволять швидше фіксувати, наводитися і знищувати цілі.

У 2023 році перші частини Армії оборони Ізраїлю почнуть отримувати основний бойовий танк Merkava 5 Barak. Про це повідомляє Army Recognition.

Merkava 5 — це танк наступного покоління, який отримав назву Barak — блискавка на івриті. Він надійде до бронетанкового корпусу АТІ протягом 2023 року.

Відмінність нового покоління від попереднього буде в багатьох системах. Barak отримав модернізовану систему активного захисту від ПТРК Trophy. Камера з круговим оглядом денного та нічного бачення. Командир танка отримає шолом, який матиме новий інтерфейс, як заявляється, схожий на шолом льотчика F-35.

"Меркава" 5 отримає нову систему управління вогнем, яка дозволить швидко фіксувати, наводитися та уражати цілі. Він також матиме передовий захист радіоелектронної боротьби та систему обміну інформацією з іншими бойовими одиницями на полі бою.

Нині основним бойовим танком в Ізраїлі є Меркава, який виготовляється з 1979 року. Останні його модифікації Меркава 4 вже оснащуються активною системою захисту Trophy. Серійне виробництво Меркави 5 відкладалося на два роки через проблеми з бюджетом.

Нагадаємо, Польща закупить у Південної Кореї танки на 5,8 млрд доларів. Міноборони планує повністю відмовитись від радянських зразків озброєння.

Раніше бійці 30 мехбригади ЗСУ захопили російський танк Т-80, який потрапив до рук військовим неушкодженим.