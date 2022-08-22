Бійці 30-ї мехбригади імені князя Острозького захопили російський танк Т-80 (фото)

Бійці ЗСУ отримали танк у неушкодженому стані. На нього вже нанесли український прапор для розпізнавання.

Українські військові з 30-ї механізованої бригади князя Костянтина Острозького захопили російський танк Т-80. Про це повідомляє пресслужба бригади у фейсбуці.

"Ми маємо прерогативу над ворогом у тактиці, навченості й не тільки… Тому що ми — українці", — написали військові.

Зазначається, що танк був захоплений минулого тижня. Він потрапив до рук військових у неушкодженому стані. На фото видно, як солдати оглядають бронетехніку в одному з ангарів. На Т-80 залишилися неушкодженими всі елементи, враховуючи динамічний захист.

[ + – ] Т-80 надійшов у розпорядження бійців

На трофейний Т-80 вже нанесли українські прапори на вежу для її відмінності від ЗС РФ.

Т-80 — це основний бойовий танк, який перебуває в експлуатації з 1976 року. Він заснований на базі танка Т-60А. Залежно від модифікації, виготовлявся у Росії чи Україні. На Харківському заводі робили Т-80УД з дизельним двигуном. Російська модифікація Т-80БВМ взята на озброєння у 2018 році. Вона відрізняється установкою потужнішого двигуна, іншою системою динамічного захисту та керуванням вогнем.

Нагадаємо, ЗСУ знищили новітню станцію РЛС "Небо-М" російських військ. Вона здатна відстежувати цілі на відстані до 600 км.

Раніше бійці ЗСУ захопили БМП-3 російських військ, яка потребуватиме невеликого ремонту для подальшого застосування.