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Воєнний фокус Російсько-українська війна

У Харківській області ЗСУ захопили "трофейний" БМП-3 окупантів (фото)

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"Трофейний" БМП-3. БМП-3 фото,
"Трофейний" БМП-3

За словами журналіста Романа Доніка, бойовій машині знадобиться невеликий ремонт, перш ніж наші військові зможуть її використати.

Журналіст і волонтер Роман Донік розповів про те, що бійці 93-ї ОМБр "Холодний яр" під Ізюмом захопили бойову машину піхоти БМП-3 окупантів. Про це повідомляється у Telegram-каналі журналіста.

За його словами, бойовій машині знадобиться невеликий ремонт, перш ніж наші військові зможуть застосовувати її на полі бою.

"Трофейна" бойова машина піхоти.
"Трофейна" бойова машина піхоти.
"Трофейна" бойова машина піхоти.
"Трофейна" бойова машина піхоти.
"Трофейна" бойова машина піхоти.
"Трофейна" бойова машина піхоти.
"Трофейна" бойова машина піхоти.
"Трофейна" бойова машина піхоти.
"Трофейна" бойова машина піхоти.

"Трохи підшаманить і рубатиме росіян на капусту", — написав автор допису.

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БМП-3, фото журналіста Романа Доніка

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