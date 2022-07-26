У Харківській області ЗСУ захопили "трофейний" БМП-3 окупантів (фото)

За словами журналіста Романа Доніка, бойовій машині знадобиться невеликий ремонт, перш ніж наші військові зможуть її використати.

Журналіст і волонтер Роман Донік розповів про те, що бійці 93-ї ОМБр "Холодний яр" під Ізюмом захопили бойову машину піхоти БМП-3 окупантів. Про це повідомляється у Telegram-каналі журналіста.

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За його словами, бойовій машині знадобиться невеликий ремонт, перш ніж наші військові зможуть застосовувати її на полі бою.

[ + – ] "Трофейна" бойова машина піхоти. [ + – ] "Трофейна" бойова машина піхоти. [ + – ] "Трофейна" бойова машина піхоти.

"Трохи підшаманить і рубатиме росіян на капусту", — написав автор допису.

[ + – ] БМП-3, фото журналіста Романа Доніка

Нагадаємо, що російські війська спрямовують важку техніку в Херсон. До окупованого міста з території Запорізької області виїхали три колони російської техніки: 20 танків, 20 машин десанту та 30 бронемашин. За словами мера Мелітополя Івана Федорова, перекидання техніки в бік Херсона пояснюється тим, що наші військові готують контрнаступ на захоплене місто, а війська РФ утриматимуть оборону.

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