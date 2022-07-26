У Білорусі представили модернізований Т-72Б: що оновили в танку (фото)
Танк оснастили новим динамічним захистом "Контакт-5", потужнішим двигуном, прицілом, а також новим знаряддям.
Оборонно-промисловий комплекс Білорусі презентував модернізовану версію танка Т-72Б. Перші пробні випробування вже завершено. Про це повідомляє Army Recognition.
Очікується, що модернізований Т-72Б братиме участь у танковому біатлоні в РФ, що відбудеться у серпні. Зміни в танку торкнулися практично всіх елементів.
Що нового в модернізації Т-72Б?
Система керування вогнем
У танк встановили новий приціл навідника "Сосна-У". Він враховує тепловізійну камеру другого покоління, лазерний далекомір і канал для наведення ракети. Разом із цифровим балістичним обчислювачем має підвищитися точність стрільби.
Бронювання
Білоруська модернізація отримала візуально схожу броню з російським Т-72Б3. Лобова частина та борти корпусу оснащені динамічною системою захисту "Контакт-5". Вони повинні захищати від бронебійних і підкаліберних снарядів. Задня частина корпусу оснащується сіткою, яка має підвищити захищеність танка від кумулятивних снарядів.
Озброєння
Основним озброєнням танка є 125-мм гладкоствольна гармата 2А46М, яка може стріляти трьома типами снарядів:
- бронебійно-підкаліберними з оперенням — дальність 2 100 м;
- осколково-фугасними з оперенням — дальність — 4 000 м;
- осколково-фугасними — дальність до 9 400 метрів із закритих позицій.
У танки використовує автомат заряджання із загальним запасом 22 постріли. Ще 23 снаряди зберігаються в боєукладанні — корпусі та вежі танка.
Двигун
Т-72Б оснастили двигуном В84-1 на 840 кінських сил. Він здатний працювати на дизельному паливі, авіагасі та на звичайному бензині. Максимальна швидкість становить 60 км/год, а дальність ходу 500 км.
Нагадаємо, у Білорусі планують закупити 1 000 санітарних мішків для трупів. Замовлення коштуватиме 4 000-5 500 доларів.
Раніше повідомлялося, що в Білорусі планують зняти постановку зі знищенням РСЗВ HIMARS.