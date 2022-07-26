В Беларуси представили модернизированный Т-72Б: что обновили в танке (фото)

Танк оснастили новой динамической защитой "Контакт-5", более мощным двигателем, прицелом, а также новым орудием.

Оборонно-промышленный комплекс Беларуси представил модернизированную версию танка Т-72Б. Первые пробные испытания уже завершены. Об этом сообщает Army Recognition.

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Ожидается, что модернизированный Т-72Б будет принимать участие в танковом биатлоне в РФ, который состоится в августе. Изменения в танке затронули практически все элементы.

Что нового в модернизации Т-72Б?

Система управления огнем

В танк установили новый прицел наводчика "Сосна-У". Он включает в себя тепловизионную камеру второго поколения, лазерный дальномер и канал для наведения ракеты. Вместе с цифровым баллистическим вычислителем должна повыситься точность стрельбы.

[ + – ] В танк установили новый прицел наводчика "Сосна-У"

Бронирование

Белорусская модернизация получила визуально схожую броню с российским Т-72Б3. Лобовая часть и борта корпуса оснащены динамической системой защиты "Контакт-5". Они должны защищать от бронебойных и подкалиберных снарядов. Задняя часть корпуса оснащается сеткой, которая должна повысить защищенность танка от кумулятивных снарядов.

Вооружение

Основным вооружением танка является 125-мм гладкоствольная пушка 2А46М, которая может стрелять тремя типами снарядов:

бронебойно-подкалиберными с оперением — дальность 2100 м

осколочно-фугасными с оперением — дальность — 4000 м

осколочно-фугасными — дальность до 9400 метров с закрытых позиций

В танки использует автомат заряжания с общим запасом в 22 выстрела. Еще 23 снаряда хранятся в боеукладке — корпусе и башне танка.

Двигатель

Т-72Б оснастили двигателем В84-1 на 840 лошадиных сил. Он способен работать на дизельном топливе, авиакеросине и на обычном бензине. Максимальная скорость составляет 60 км/ч, а дальность хода 500 км.

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