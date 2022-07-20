Пропагандисти в Білорусі планують зняти постановку про "знищення" РСЗВ HIMARS (фото)
Як пишуть у соцмережах, один із російських журналістів написав листа до міністра оборони Білорусі з проханням посприяти в підготовці сюжету.
Пропагандисти Білорусі та РФ планують зняти сюжет про "знищення" американської РСЗВ HIMARS. Про це повідомив блогер "Кримський бандер*вець".
Він опублікував документ від федерального підприємства "Росія сьогодні", направлене в Міноборони Білорусі на голову генерал-лейтенанта Хреніна. У ньому міністра оборони просять "посприяти" в підготовці сюжету про знищення військами РФ американського HIMARS.
"Згідно з досягнутими домовленостями, макет пускової установки буде надісланий російською стороною 22 липня 2022 року на військовий полігон "Обуз-Лісновський" у день проведення постановочної зйомки".
Також у документі зазначається, що репортаж вийде на сайті sputnik.by. Заявляється, що це один із лідерів інформаційного ринку Білорусі. Його відвідує 10 млн унікальних користувачів щомісяця з понад 100 країн світу. У зверненні вказуються особисті дані журналіста, який надіслав листа.
Наразі немає фактів, які доводили б або спростовували достовірність звернення.
Нагадаємо, в росЗМІ заявили, що Україна вже нібито отримала далекобійні ракети ATACMs із дальністю стрільби в 300 км.
Раніше в ЗС РФ відрапортували про "знищення" машини, що заряджає, для HIMARS, проте проблема в тому, що їх не існує в природі.