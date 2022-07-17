У Міноборони РФ відзвітували про "знищення зарядної машини" для HIMARS: її не існує

Російська влада стверджує, що крім "транспортно-зарядної" техніки біля Покровська Донецької області знищено саму пускову установку РСЗВ.

Міністерство оборони РФ повідомило про знищення пускової установки реактивної системи залпового вогню HIMARS, а також "транспортно-заряджальної машини" до неї, незважаючи на те, що заряджати цей американський РСЗВ не потребує спеціальної техніки для її поповнення боєприпасів. Відповідний пост російське відомство оприлюднило у неділю, 17 липня.

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Як стверджують у Міноборони РФ, пускову установку HIMARS знищили в районі Покровська Донецької області (у зведенні російського відомства місто згадано під старою назвою Красноармійськ — ред.).

"(Також) високоточною зброєю наземного базування (знищена) транспортно-зарядна машина реактивної системи залпового вогню HIMARS", — йдеться у зведенні.

Зазначимо, що для поповнення запасів HIMARS не передбачено наявність "транспортно-заряджальної машини", оскільки блок снарядів завантажується самою установкою, а підвезення блоку здійснюється за допомогою вантажівки.

За версією Міноборони РФ, зараз російські військові нібито знищили три установки HIMARS. 6 липня відомство держави-агресора відзвітувало, що ЗС РФ знищили дві системи в Донецькій області. Генеральний штаб Збройних сил України назвав цю інформацію фейковою.

Нагадаємо, нещодавно у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що Збройні сили України можуть завдавати ударів по тимчасово окупованому Криму за допомогою американських установок HIMARS для забезпечення безпеки країни.