Роспропаганда бреше про знищення двох HIMARS в Україні, — Генштаб

За інформацією командування, реактивні системи постійно завдають нищівних ударів по стратегічно важливих пунктах ворога. В МВС також запевняють, всі установки готові й надалі знищувати окупантів.

Інформація про знищення двох комплексів HIMARS у Малотаранівці, що розповсюджується Міністерством оборони Російської Федерації, не відповідає дійсності. Про це поінформував Генеральний штаб ЗСУ.

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"Наголошуємо, що дані повідомлення не відповідають дійсності та є нічим іншим, як черговим російським фейком", — повідомило командування.

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"Реактивні системи HIMARS, надані американськими партнерами, постійно завдають нищівних ударів по стратегічно важливих пунктах противника, що призводить до колосальних втрат серед техніки, особового складу та забезпечення окупаційних військ", — додали в Генштабі.

Що кажуть в МВС

Радник глави МВС Антон Геращенко в себе в Telegram також заявив про те, що військове відомство Росії поширює брехливу інформацію.

"Інформація, що розповсюджується брехливою російською пропагандою, про нібито приниження установки MLRS HIMARS у місті Бахмут є хибною", — зокрема, написав він.

За його словами, всі пускові установки системи залпового вогню в Україні готові "вразити ворога".

"І про це ворог знатиме одразу — за секунди до знищення", — підкреслив Геращенко.

Нагадаємо, сьогодні в Міноборони РФ заявили про нібито знищені два HIMARS і боєприпаси до них. Як "докази" відомство опублікувало кадри нічного ракетного удару, на яких складно щось розібрати.

Про успішне використання українськими військовослужбовцями РСЗВ HIMARS раніше повідомляв Пентагон. Міністерство оборони США стверджує, що підрозділи ЗСУ застосовують РСЗВ для знищення командних пунктів ЗС РФ на фронті.