У Міноборони РФ заявили про нібито знищені два HIMARS і боєприпаси до них

Як "докази" відомство опублікувало кадри нічного ракетного удару, на яких складно щось розібрати.

Спікер міністерства оборони Росії Ігор Конашенков заявив, що в районі Малотаранівки Донецької області російська авіація знищила дві американські пускові установки системи залпового вогню HIMARS і два склади боєприпасів до них.

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Заяву проілюстрували зробленими вночі кадрами ракетного удару по якихось об'єктах.

[ + – ] Заяву Міноборони проілюстрували такими кадрами

У Національній поліції підтвердили, що протягом останньої доби окупанти обстріляли 13 населених пунктів Донецької області з артилерії, ЗРК "С-300", РСЗВ "Град", "Ураган", "Смерч". Зокрема під обстріл потрапила й Малотаранівка. Однак у повідомленні поліції йдеться лише про пошкодження 44 цивільних об'єктів.

Раніше журналісти видання "Проект" проаналізували інформацію, озвучену в брифінгах Конашенкова, і дійшли висновку, що спікер Міноборони має великі проблеми з арифметикою, географією та логікою. Наприклад, російські військові заявляли, що до війни Україна мала 152 літаки, а 26 червня Конашенков доповів про знищення 215 українських літаків.

Також з'ясувалося, що, судячи з інформації Міноборони, щонайменше 25 населених пунктів російська армія захопила більше одного разу. Іноді спікер повідомляє про "взяття під контроль" населених пунктів, яких не існує, наприклад, 6 березня він заявив про захоплення села Закаблухівка, якого немає на сучасних картах.

Нагадаємо, 4 червня Генштаб України опублікував кадри роботи установок HIMARS у Запорізькій області, зазначивши, що українські військовослужбовці успішно застосували далекобійну артилерію.

Про успішне використання українськими військовослужбовцями РСЗВ HIMARS раніше повідомляв Пентагон. Міністерство оборони США стверджує, що підрозділи ЗСУ застосовують РСЗВ для знищення командних пунктів ЗС РФ на фронті.

Як повідомлялося, журналісти видання "Тексти" склали карти, на яких показано, які райони в тилу ворога перебувають у доступній для HIMARS, M777 і "Точка-У" зоні.