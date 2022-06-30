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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Міста "беруть" по 3 рази: Міноборони РФ щодня бреше про перемоги в Україні, — розслідування

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ігор конашенков, спікер міноборони, міноборони рф
Фото: Скриншот | Конашенков називав "націоналістами" тих, хто чинив опір російським окупантам

Брифінги прессекретаря міністерства оборони Ігоря Конашенкова вражають неточностями в цифрах і географії. Щоб показати росіянам "успіхи", окупанти вигадали спеціальний словник термінів.

Російське Міноборони часто "малює" перемоги в Україні за рахунок арифметичних і географічних неточностей. Про це повідомили журналісти видання "Проект", проаналізувавши неточності в брифінгах спікера військового відомства Ігоря Конашенкова.

Удень 24 лютого, в перший день вторгнення в Україну, прессекретар міністерства доповів про виведення з ладу 74 наземних об'єктів військової інфраструктури України. Ці могли б прозвучати вражаюче, якби не арифметика Конашенкова.

До списку об'єктів увійшли 11 аеродромів, 4 безпілотники Bayraktar, 18 радіолокаційних станцій, 3 пункти управління, база ВМФ і 1 вертоліт.

"Перевіримо: 11 + 4 + 18 + 3 + 1 = 37. Із першого дня війни почалася епоха безперервних фальсифікацій військових досягнень Росії", — підрахували автори.

"Спеціальний" словник Міноборони РФ

Конашенков називав "націоналістами" тих, хто чинив опір окупантам. Тих, хто начебто відступав, і полонених він назвав українськими військовослужбовцями. На початку березня був очевидний провал "бліцкригу", він різко змінив риторику та перестав ділити ЗСУ на "поганих націоналістів і хороших військових".

"Слова "націоналісти" й "нацисти" стали загальним позначенням ворога. "Збройні сили України" він здебільшого згадував стосовно військової інфраструктури", — описують розслідувачі різницю в трактуванні.

зсу, армія україни
ЗСУ не дали російським окупантам зробити бліцкриг
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

31 травня Конашенков доповів, що внаслідок ударів авіації знищено до 290 "націоналістів" ц 23 одиниці озброєння та військової техніки ЗСУ.

Міноборони РФ використало багато незрозумілих слів, 25 лютого Конашенков оголосив про завершення блокування Чернігова. Насправді бої в цей час точилися на підступах до міста, а саме його так і не захопили. Слово "захоплення" російські військові чиновники Міноборони взагалі не використовують. Натомість вони кажуть, що армія окупанта "бере під контроль" населені пункти.

Бої на вулицях міст у РФ називають "зачистками від націоналістів".

Міноборони Росії повторює старі "успіхи", тому що російський глядач усе одно не запам'ятає те, що бачив учора

Але найзагадковішим терміном глосарія військового керівництва стало словосполучення "скупчення живої сили й техніки". За перші 100 днів війни Росія знищила нібито 39 тис. "районів скупчення живої сили й техніки" та "опорних пунктів" ЗСУ. Як вийшла така велика цифра, не зовсім ясно.

Проблеми з географією

Міністерство оборони РФ на початку війни перераховувало максимальну кількість "взятих під контроль" міст і сіл — до 8 населених пунктів на день. Конашенков повторював старі успіхи, тому що російський глядач не запам'ятав би невідомі назви.

7 березня спікер Конашенков заявив про взяття Смолянинового, Воєводського та Кремінної. 8 березня терористи "ЛНР" втретє "завойовують" Кремінну.

Аналогічна ситуація відбувалася з Червоним Лиманом. Уперше його взяли 2 березня, але далі там звідкись з'являлися склади озброєння, "військовослужбовці ЗСУ на вогневих позиціях". Через 3 місяці, 28 травня, Конашенков повідомив про повторне взяття Червоного Лимана.

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Червоний Лиман окупанти "брали" 3 рази

"Вивчаючи брифінги Конашенкова, "Проект" виявив, що не менше 25 населених пунктів було взято більше одного разу", — наголошують журналісти.

Конашенков вдається до тактики "вигадування" населених пунктів — 6 березня він говорив про "взяття під контроль" села Закаблухівка, якого немає на сучасних картах. 17 квітня він розповідав про збивання в районі Преображенського Павлоградської області БПЛА ЗСУ. Населених пунктів із такою назвою в Україні є кілька, а Павлоградської області немає.

Конашенков "втрачає" російські танки та РСЗВ

Не менш цікава ситуація складається з підрахунками втрат військової техніки ЗСУ. 28 лютого прессекретар прозвітував про 314 знищених танків противника, а ввечері — про 311. Так само було й із іншою технікою. Міноборони в результаті "втратило" 3 танки, 6 РСЗВ й 11 одиниць спецтехніки. Кількість розбитих зенітно-ракетних комплексів і радіолокаційних станцій зросла одразу на десятки.

"Справжній потік повідомлень про втрати українців у Конашенкова почався з 13 квітня. Це дивно, тому що всього за два тижні до того (30 березня) було оголошено про "планове перегрупування військ", тобто відступ з-під Києва, з того часу на фронтах не відбувалося значних змін. Але Конашенков почав звітувати не про десятки, а про сотні знищених об'єктів української військової інфраструктури", — навели приклад фахівці.

9 травня речник прорахувався з вертольотами. Вдень він заявив про знищення з початку війни 118 українських гелікоптерів — на 2 більше, ніж у попередній день. Увечері Міноборони уточнило інформацію — розбито 6 гелікоптерів, а не 2.

"Закони арифметики зобов'язували Конашенкова відняти два вертольоти від загальних втрат українців і замінити шістьма. Результат мав скласти 122 одиниці. Військовим дуже не хотілося знижувати цифру, так що зробити віднімання вони забули і прозвітували про 124 знищені одиниці за весь період", — говориться матеріал.

Артилерія ЗСУ, за даними міністерства, просто не вбивається. Російські загарбники щодня обстрілюють позиції українських артилеристів, але втрат у гарматах майже немає.

До 6 березня РФ знищила 93 літаки, тоді як авіаційний парк України до війни налічував лише 98 військових літаків. Російське Міноборони заявило, що до війни Україна мала 152 літаки, а 26 червня Конашенков уже говорив про знищення 215 штук.

Нагадаємо, що 30 червня Міністерство оборони РФ заявило про виведення контингенту з острова Зміїний як крок кроку доброї волі. До цього ЗСУ провели успішну атаку, внаслідок якої на острові перестала працювати радіолокаційна станція. Військові РФ втратили там 4 ЗРК "Панцир-С1".

Раніше Міноборони Росії опублікувало пропагандистський ролик про "роботу російських військових в Україні", знятий на полігоні в Білгородській області.