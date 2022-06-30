Міста "беруть" по 3 рази: Міноборони РФ щодня бреше про перемоги в Україні, — розслідування

Брифінги прессекретаря міністерства оборони Ігоря Конашенкова вражають неточностями в цифрах і географії. Щоб показати росіянам "успіхи", окупанти вигадали спеціальний словник термінів.

Російське Міноборони часто "малює" перемоги в Україні за рахунок арифметичних і географічних неточностей. Про це повідомили журналісти видання "Проект", проаналізувавши неточності в брифінгах спікера військового відомства Ігоря Конашенкова.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Удень 24 лютого, в перший день вторгнення в Україну, прессекретар міністерства доповів про виведення з ладу 74 наземних об'єктів військової інфраструктури України. Ці могли б прозвучати вражаюче, якби не арифметика Конашенкова.

До списку об'єктів увійшли 11 аеродромів, 4 безпілотники Bayraktar, 18 радіолокаційних станцій, 3 пункти управління, база ВМФ і 1 вертоліт.

"Перевіримо: 11 + 4 + 18 + 3 + 1 = 37. Із першого дня війни почалася епоха безперервних фальсифікацій військових досягнень Росії", — підрахували автори.

"Спеціальний" словник Міноборони РФ

Конашенков називав "націоналістами" тих, хто чинив опір окупантам. Тих, хто начебто відступав, і полонених він назвав українськими військовослужбовцями. На початку березня був очевидний провал "бліцкригу", він різко змінив риторику та перестав ділити ЗСУ на "поганих націоналістів і хороших військових".

"Слова "націоналісти" й "нацисти" стали загальним позначенням ворога. "Збройні сили України" він здебільшого згадував стосовно військової інфраструктури", — описують розслідувачі різницю в трактуванні.

[ + – ] ЗСУ не дали російським окупантам зробити бліцкриг Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

31 травня Конашенков доповів, що внаслідок ударів авіації знищено до 290 "націоналістів" ц 23 одиниці озброєння та військової техніки ЗСУ.

Міноборони РФ використало багато незрозумілих слів, 25 лютого Конашенков оголосив про завершення блокування Чернігова. Насправді бої в цей час точилися на підступах до міста, а саме його так і не захопили. Слово "захоплення" російські військові чиновники Міноборони взагалі не використовують. Натомість вони кажуть, що армія окупанта "бере під контроль" населені пункти.

Бої на вулицях міст у РФ називають "зачистками від націоналістів".

[ + – ] Міноборони Росії повторює старі "успіхи", тому що російський глядач усе одно не запам'ятає те, що бачив учора

Але найзагадковішим терміном глосарія військового керівництва стало словосполучення "скупчення живої сили й техніки". За перші 100 днів війни Росія знищила нібито 39 тис. "районів скупчення живої сили й техніки" та "опорних пунктів" ЗСУ. Як вийшла така велика цифра, не зовсім ясно.

Проблеми з географією

Міністерство оборони РФ на початку війни перераховувало максимальну кількість "взятих під контроль" міст і сіл — до 8 населених пунктів на день. Конашенков повторював старі успіхи, тому що російський глядач не запам'ятав би невідомі назви.

7 березня спікер Конашенков заявив про взяття Смолянинового, Воєводського та Кремінної. 8 березня терористи "ЛНР" втретє "завойовують" Кремінну.

Аналогічна ситуація відбувалася з Червоним Лиманом. Уперше його взяли 2 березня, але далі там звідкись з'являлися склади озброєння, "військовослужбовці ЗСУ на вогневих позиціях". Через 3 місяці, 28 травня, Конашенков повідомив про повторне взяття Червоного Лимана.

[ + – ] Червоний Лиман окупанти "брали" 3 рази

"Вивчаючи брифінги Конашенкова, "Проект" виявив, що не менше 25 населених пунктів було взято більше одного разу", — наголошують журналісти.

Конашенков вдається до тактики "вигадування" населених пунктів — 6 березня він говорив про "взяття під контроль" села Закаблухівка, якого немає на сучасних картах. 17 квітня він розповідав про збивання в районі Преображенського Павлоградської області БПЛА ЗСУ. Населених пунктів із такою назвою в Україні є кілька, а Павлоградської області немає.

Конашенков "втрачає" російські танки та РСЗВ

Не менш цікава ситуація складається з підрахунками втрат військової техніки ЗСУ. 28 лютого прессекретар прозвітував про 314 знищених танків противника, а ввечері — про 311. Так само було й із іншою технікою. Міноборони в результаті "втратило" 3 танки, 6 РСЗВ й 11 одиниць спецтехніки. Кількість розбитих зенітно-ракетних комплексів і радіолокаційних станцій зросла одразу на десятки.

"Справжній потік повідомлень про втрати українців у Конашенкова почався з 13 квітня. Це дивно, тому що всього за два тижні до того (30 березня) було оголошено про "планове перегрупування військ", тобто відступ з-під Києва, з того часу на фронтах не відбувалося значних змін. Але Конашенков почав звітувати не про десятки, а про сотні знищених об'єктів української військової інфраструктури", — навели приклад фахівці.

9 травня речник прорахувався з вертольотами. Вдень він заявив про знищення з початку війни 118 українських гелікоптерів — на 2 більше, ніж у попередній день. Увечері Міноборони уточнило інформацію — розбито 6 гелікоптерів, а не 2.

"Закони арифметики зобов'язували Конашенкова відняти два вертольоти від загальних втрат українців і замінити шістьма. Результат мав скласти 122 одиниці. Військовим дуже не хотілося знижувати цифру, так що зробити віднімання вони забули і прозвітували про 124 знищені одиниці за весь період", — говориться матеріал.

Артилерія ЗСУ, за даними міністерства, просто не вбивається. Російські загарбники щодня обстрілюють позиції українських артилеристів, але втрат у гарматах майже немає.

До 6 березня РФ знищила 93 літаки, тоді як авіаційний парк України до війни налічував лише 98 військових літаків. Російське Міноборони заявило, що до війни Україна мала 152 літаки, а 26 червня Конашенков уже говорив про знищення 215 штук.

Нагадаємо, що 30 червня Міністерство оборони РФ заявило про виведення контингенту з острова Зміїний як крок кроку доброї волі. До цього ЗСУ провели успішну атаку, внаслідок якої на острові перестала працювати радіолокаційна станція. Військові РФ втратили там 4 ЗРК "Панцир-С1".

Раніше Міноборони Росії опублікувало пропагандистський ролик про "роботу російських військових в Україні", знятий на полігоні в Білгородській області.