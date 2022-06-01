У Міноборони РФ показали ролик "з поля бою", знятий у Бєлгороді, — ЗМІ (фото, відео)

На опублікованому відео солдат РФ розповідає, що іноді їм доводилося витягувати техніку під обстрілами. Проте журналісти з'ясували, що "поле бою" знаходиться за 25 хвилин від центру Бєлгорода.

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Міністерство оборони Росії опублікувало пропагандистський ролик про роботу російських військових на території України. Проте виявилося, що його зняли на полігоні в Бєлгородській області. Про це повідомляє видання "Настоящее время", перевіривши метадані відео.

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На опублікованому відео під назвою "робота ремонтних підрозділів під час спеціальної військової операції" анонімний російський солдат на тлі танка із триколором розповідає, як вони приїжджають на поле бою та витягують пошкоджену техніку. Потім прямо в полі російські військові із замазаними особами змінюють йому двигун.

"У різних випадках доводилося витягувати прямо з поля бою під обстрілом", — коментує окупант.

Журналісти видання уточнюють, що півторахвилинний ролик від Міноборони РФ викладено 12 травня. Проте місце зйомок — зовсім не Україна, а 357-й навчальний центр Військово-космічних сил РФ, розташований на заході Бєлгорода і за 25 хвилин їзди від центру міста.

"Настоящее время" встановило цю інформацію за метаданими (прихованими характеристиками файлу — ред). Вони містять точні географічні координати місця зйомок.

Крім того, проаналізувавши відео, журналісти з'ясували, що буксирування "пошкодженого" танка відбувається в районі навчальної частини та прилеглого садового товариства "Фазенда" у Бєлгороді. Ці будинки також помітні на кадрах Міноборони.

[ + – ] Скриншот з відео Міноборони РФ [ + – ] Супутниковий знімок над Бєлгородом

Нагадаємо, 29 травня ЗМІ повідомляли, що в Україні ліквідували співробітника пресслужби Міноборони РФ. У реєстрі спадкових справ сказано, що Володимир Іванов загинув 25 березня, а адресою проживання вбитого нотаріуса вказано головний будинок Міністерства оборони Росії.

Раніше, 5 травня, журналісти писали, що підрозділи кадировців зазнають втрат в Україні щодня. Однак це приховують за допомогою pr-технологій.