В Минобороны РФ показали ролик "с поля боя", снятый в Белгороде, — СМИ (фото, видео)

На опубликованном видео солдат РФ рассказывает, что иногда им приходилось вытаскивать технику прямо под обстрелами. Однако журналисты выяснили, что "поле боя" находится в 25 минутах от центра Белгорода.

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Министерство обороны России опубликовало пропагандистский ролик о работе российских военных на территории Украины. Однако оказалось, что он был снят на полигоне в Белгородской области. Об этом сообщает издание "Настоящее время", проверив метаданные видео.

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На опубликованном видео под названием "работа ремонтных подразделений в ходе специальной военной операции" анонимный российский солдат на фоне танка с триколором рассказывает, как они приезжают на поле боя и вытаскивают поврежденную технику. Затем прямо в поле российские военные с замазанными лицами меняют ему двигатель.

"В разных случаях приходилось вытаскивать прямо с поля боя, под обстрелом", – комментирует оккупант.

Журналисты издания уточняют, что полутораминутный ролик от Минобороны РФ был выложен 12 мая. Однако место съемок — вовсе не Украина, а 357-й учебный центр Военно-космических сил РФ, который расположенный на западе Белгорода и находится в 25 минутах езды от центра города.

"Настоящее время" установило эту информацию по метаданным (скрытым характеристикам файла — ред). В них содержатся точные географические координаты места съемок.

Кроме того, проанализировав видео, журналисты выяснили, что буксировка "поврежденного" танка происходит в районе учебной части и близлежащего садового товарищества "Фазенда" в Белгороде. Эти дома также видны на кадрах Минобороны.

[ + – ] Скриншот из видео Минобороны РФ [ + – ] Спутниковый снимок над Белгородом

Напомним, 29 мая СМИ сообщали, что в Украине ликвидировали сотрудника пресс-службы Минобороны РФ. В реестре наследственных дел сказано, что Владимир Иванов погиб 25 марта, а адресом проживания убитого нотариус указал главное здание Министерства обороны России.

Ранее, 5 мая журналисты писали, что подразделения кадыровцев несут потери в Украине каждый день. Однако это скрывается с помощью pr-технологий.