Города "берут" по 3 раза: Минобороны РФ каждый день врет о победах в Украине, – расследование

Брифинги пресс-секретаря министерства обороны Игоря Конашенкова поражают неточностями в цифрах и географии. Чтобы показать россиянам "успехи", оккупанты придумали специальный словарь терминов.

Российское Минобороны часто "рисует" победы в Украине за счет арифметических и географических неточностей. Об этом сообщили журналисты издания "Проект", проанализировав неточности в брифингах спикера военного ведомства Игоря Конашенкова.

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Днем 24 февраля, в первый день вторжения в Украину пресс-секретарь министерства доложил о выведении из строя 74 наземных объектов военной инфраструктуры Украины. Данные могли прозвучать впечатляюще, если бы не арифметика Конашенкова.

В список объектов вошли 11 аэродромов, 4 беспилотника Bayraktar, 18 радиолокационных станций, 3 пункта управления, база ВМФ и 1 вертолет.

"Проверим: 11 + 4 + 18 + 3 + 1 = 37. С первого дня войны началась эпоха непрекращающихся фальсификаций военных достижений России", – подсчитали авторы.

"Специальный" словарь Минобороны РФ

Конашенков называл "националистами" тех, кто сопротивлялся оккупантам. Якобы отступавших или пленных он назвал украинскими военнослужащими. В начале марта был очевиден провал "блицкрига", он резко сменил риторику и перестал делить ВСУ на "плохих националистов и хороших военных".

"Слова "националисты" и "нацисты" стали общим обозначением врага. "Вооруженные силы Украины" он в основном упоминал применительно к военной инфраструктуре", – описывают расследователи разницу в трактовке.

[ + – ] ВСУ не дали российским оккупантам совершить блицкриг Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

31 мая Конашенков доложил, что в результате ударов авиации уничтожено до 290 "националистов" и 23 единицы вооружения и военной техники ВСУ.

Минобороны РФ использовало много совершенно непонятных слов, 25 февраля Конашенков объявил о завершении блокировки Чернигова. На самом деле бои в это время шли на подступах к городу, а сам он так и не был захвачен. Слово "захват" российские военные чиновники Минобороны вообще не используют. Вместо этого они говорят, что армия оккупанта "берет под контроль" населенные пункты

Бои на улицах городов в РФ называют "зачистками от националистов".

[ + – ] Минобороны России повторяет старые "успехи", потому что российский зритель все равно не запомнит то, что видел вчера

Но самым загадочным термином глоссария военного руководства стало словосочетание "скопление живой силы и техники". За первые 100 дней войны Россия уничтожила якобы 39 тыс. "районов скопления живой силы и техники" и "опорных пунктов" ВСУ. Как вышла такая большая цифра, не совсем ясно.

Проблемы с географией

Министерство обороны РФ в начале войны перечисляло максимальное количество "взятых под контроль" маленьких городов и сел – до 8 населенных пунктов в день. Конашенков повторял старые "успехи", потому что российский зритель не запомнил бы неизвестные названия.

7 марта спикер Конашенков заявил о взятии Смоляниново, Воеводского и Кременной. 8 марта террористы "ЛНР" третий раз "завоевывают" Кременную.

Аналогичная ситуация происходила с Красным Лиманом. Первый раз его взяли 2 марта, но далее там откуда-то появлялись склады вооружения, "военнослужащие ВСУ на огневых позициях". Спустя около 3 месяцев – 28 мая Конашенков сообщил о повторном взятии Красного Лимана.

[ + – ] Красный Лиман оккупанты "брали" 3 раза

"Изучая брифинги Конашенкова, "Проект" обнаружил, что не менее 25 населенных пунктов были взяты больше одного раза", – подчеркивают журналисты.

Конашенков прибегает к тактике "выдумывания" населенных пунктов – 6 марта он говорил о "взятии под контроль" села Закаблуховка, которого нет на современных картах. 17 апреля он рассказывал о сбивании в районе Преображенского Павлоградской области БПЛА ВСУ. Населенных пунктов с таким названием в Украине несколько, а Павлоградской области нет.

Конашенков "теряет" российские танки и РСЗО

Не менее интересная ситуация складывается с подсчетами потерь военной техники ВСУ. 28 февраля пресс-секретарь отчитался о 314 уничтоженных танках противника, а вечером – о 311. Так же было и с другой техникой. Минобороны в итоге "потеряло" 3 танка, 6 РСЗО и 11 единиц спецтехники. Количество разбитых зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций выросло сразу на десятки.

"Настоящий поток сообщений о потерях украинцев у Конашенкова начался с 13 апреля. Это удивительно, потому что всего за две недели до того (30 марта) было объявлено о "плановой перегруппировке войск", то есть отступлении из-под Киева, с тех пор на фронтах не происходило значимых перемен. Но Конашенков стал отчитываться не о десятках, а о сотнях уничтоженных объектов украинской военной инфраструктуры", – привели пример специалисты.

9 мая спикер просчитался с вертолетами. Днем он заявил об уничтожении с начала войны 118 украинских вертолетах на 2 больше, чем в предыдущий день. Вечером Минобороны уточнило информацию – разбито 6 вертолетов, а не 2.

"Законы арифметики обязывали Конашенкова вычесть два вертолета из общих потерь украинцев и заменить шестью. Результат должен был составить 122 единицы. Военным очень не хотелось снижать цифру, так что произвести вычитание они забыли и отчитались о 124 уничтоженных единицах за весь период", – говорится в материале.

Артиллерия ВСУ, по данным министерства, просто неубиваемая. Российские захватчики каждый день обстреливает позиции украинских артиллеристов, но потерь в орудиях почти нет.

К 6 марта РФ уничтожила 93 самолета, в то время как авиационный парк Украины до войны насчитывал всего 98 военных самолетов. Российское Минобороны заявило, что до войны у Украины было 152 самолета, а 26 июня Конашенков уже говорил об уничтожении 215 штук.

Напомним, что 30 июня Министерство обороны РФ заявило о выведении контингента с острова Змеиный в качестве "шага доброй воли". До этого ВСУ провели успешную атаку, в результате которой на острове перестала работать радиолокационная станция. Военные РФ потеряли там 4 ЗРК "Панцирь-С1".

Ранее Минобороны России опубликовало пропагандистский ролик о "работе российских военных в Украины", снятый на полигоне в Белгородской области.