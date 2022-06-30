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Военный Фокус Российско-украинская война

Города "берут" по 3 раза: Минобороны РФ каждый день врет о победах в Украине, – расследование

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игорь конашенков, спикер минобороны, минобороны рф
Фото: Скриншот | Конашенков называл "националистами" тех, кто сопротивлялся российским оккупантам

Брифинги пресс-секретаря министерства обороны Игоря Конашенкова поражают неточностями в цифрах и географии. Чтобы показать россиянам "успехи", оккупанты придумали специальный словарь терминов.

Российское Минобороны часто "рисует" победы в Украине за счет арифметических и географических неточностей. Об этом сообщили журналисты издания "Проект", проанализировав неточности в брифингах спикера военного ведомства Игоря Конашенкова.

Днем 24 февраля, в первый день вторжения в Украину пресс-секретарь министерства доложил о выведении из строя 74 наземных объектов военной инфраструктуры Украины. Данные могли прозвучать впечатляюще, если бы не арифметика Конашенкова.

В список объектов вошли 11 аэродромов, 4 беспилотника Bayraktar, 18 радиолокационных станций, 3 пункта управления, база ВМФ и 1 вертолет.

"Проверим: 11 + 4 + 18 + 3 + 1 = 37. С первого дня войны началась эпоха непрекращающихся фальсификаций военных достижений России", – подсчитали авторы.

"Специальный" словарь Минобороны РФ

Конашенков называл "националистами" тех, кто сопротивлялся оккупантам. Якобы отступавших или пленных он назвал украинскими военнослужащими. В начале марта был очевиден провал "блицкрига", он резко сменил риторику и перестал делить ВСУ на "плохих националистов и хороших военных".

"Слова "националисты" и "нацисты" стали общим обозначением врага. "Вооруженные силы Украины" он в основном упоминал применительно к военной инфраструктуре", – описывают расследователи разницу в трактовке.

всу, армия украины
ВСУ не дали российским оккупантам совершить блицкриг
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

31 мая Конашенков доложил, что в результате ударов авиации уничтожено до 290 "националистов" и 23 единицы вооружения и военной техники ВСУ.

Минобороны РФ использовало много совершенно непонятных слов, 25 февраля Конашенков объявил о завершении блокировки Чернигова. На самом деле бои в это время шли на подступах к городу, а сам он так и не был захвачен. Слово "захват" российские военные чиновники Минобороны вообще не используют. Вместо этого они говорят, что армия оккупанта "берет под контроль" населенные пункты

Бои на улицах городов в РФ называют "зачистками от националистов".

Минобороны России повторяет старые "успехи", потому что российский зритель все равно не запомнит то, что видел вчера

Но самым загадочным термином глоссария военного руководства стало словосочетание "скопление живой силы и техники". За первые 100 дней войны Россия уничтожила якобы 39 тыс. "районов скопления живой силы и техники" и "опорных пунктов" ВСУ. Как вышла такая большая цифра, не совсем ясно.

Проблемы с географией

Министерство обороны РФ в начале войны перечисляло максимальное количество "взятых под контроль" маленьких городов и сел – до 8 населенных пунктов в день. Конашенков повторял старые "успехи", потому что российский зритель не запомнил бы неизвестные названия.

7 марта спикер Конашенков заявил о взятии Смоляниново, Воеводского и Кременной. 8 марта террористы "ЛНР" третий раз "завоевывают" Кременную.

Аналогичная ситуация происходила с Красным Лиманом. Первый раз его взяли 2 марта, но далее там откуда-то появлялись склады вооружения, "военнослужащие ВСУ на огневых позициях". Спустя около 3 месяцев – 28 мая Конашенков сообщил о повторном взятии Красного Лимана.

Лиман оккупанты, лиман разрушения Красный Лиман
Красный Лиман оккупанты "брали" 3 раза

"Изучая брифинги Конашенкова, "Проект" обнаружил, что не менее 25 населенных пунктов были взяты больше одного раза", – подчеркивают журналисты.

Конашенков прибегает к тактике "выдумывания" населенных пунктов – 6 марта он говорил о "взятии под контроль" села Закаблуховка, которого нет на современных картах. 17 апреля он рассказывал о сбивании в районе Преображенского Павлоградской области БПЛА ВСУ. Населенных пунктов с таким названием в Украине несколько, а Павлоградской области нет.

Конашенков "теряет" российские танки и РСЗО

Не менее интересная ситуация складывается с подсчетами потерь военной техники ВСУ. 28 февраля пресс-секретарь отчитался о 314 уничтоженных танках противника, а вечером – о 311. Так же было и с другой техникой. Минобороны в итоге "потеряло" 3 танка, 6 РСЗО и 11 единиц спецтехники. Количество разбитых зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций выросло сразу на десятки.

"Настоящий поток сообщений о потерях украинцев у Конашенкова начался с 13 апреля. Это удивительно, потому что всего за две недели до того (30 марта) было объявлено о "плановой перегруппировке войск", то есть отступлении из-под Киева, с тех пор на фронтах не происходило значимых перемен. Но Конашенков стал отчитываться не о десятках, а о сотнях уничтоженных объектов украинской военной инфраструктуры", – привели пример специалисты.

9 мая спикер просчитался с вертолетами. Днем он заявил об уничтожении с начала войны 118 украинских вертолетах на 2 больше, чем в предыдущий день. Вечером Минобороны уточнило информацию – разбито 6 вертолетов, а не 2.

"Законы арифметики обязывали Конашенкова вычесть два вертолета из общих потерь украинцев и заменить шестью. Результат должен был составить 122 единицы. Военным очень не хотелось снижать цифру, так что произвести вычитание они забыли и отчитались о 124 уничтоженных единицах за весь период", – говорится в материале.

Артиллерия ВСУ, по данным министерства, просто неубиваемая. Российские захватчики каждый день обстреливает позиции украинских артиллеристов, но потерь в орудиях почти нет.

К 6 марта РФ уничтожила 93 самолета, в то время как авиационный парк Украины до войны насчитывал всего 98 военных самолетов. Российское Минобороны заявило, что до войны у Украины было 152 самолета, а 26 июня Конашенков уже говорил об уничтожении 215 штук.

Напомним, что 30 июня Министерство обороны РФ заявило о выведении контингента с острова Змеиный в качестве "шага доброй воли". До этого ВСУ провели успешную атаку, в результате которой на острове перестала работать радиолокационная станция. Военные РФ потеряли там 4 ЗРК "Панцирь-С1".

Ранее Минобороны России опубликовало пропагандистский ролик о "работе российских военных в Украины", снятый на полигоне в Белгородской области.