Генштаб ЗСУ показав кадри бойової роботи систем HIMARS під Запоріжжям (відео)

Бійці Збройних сил України, за словами військового командування, застосовують американські РСЗВ для "демілітаризації" ЗС РФ.

Українські військовослужбовці активно використовують далекобійну реактивну артилерію HIMARS на передовій. Відео роботи американської РСЗВ в Україні опублікував Генеральний штаб Збройних сил.

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За даними військового командування, українські військовослужбовці успішно застосували у бою далекобійну артилерію HIMARS у Запорізькій області.

"Бойова робота HIMARS. Запорізький напрямок. Добре, швидко, точно", — лаконічно підписав Генштаб ЗСУ публікацію з кадрами бойового використання сучасної реактивної артилерії.

Запуск ракет, судячи із фото, здійснювався у напрямку позицій ЗС РФ безпосередньо з автомобільної траси. Вогонь по окупантах, ймовірно, вівся відразу з двох установок РСЗВ HIMARS.

В іншій публікації Генштаб ЗСУ показав кадри транспортування далекобійної артилерії на ділянку фронту в Запорізькій області.

"HIMARS продовжують демілітаризацію російської окупаційної армії. Разом переможемо!" — йдеться у повідомленні військового командування.

[ + – ] Генштаб ЗСУ опублікував кадри бойової роботи РСЗВ HIMARS на фронті

Нагадаємо, про успішне використання українськими військовослужбовцями РСЗВ HIMARS раніше повідомляв Пентагон. Міністерство оборони США стверджує, що підрозділи ЗСУ застосовують далекобійну артилерію для знищення командних пунктів ЗС РФ на фронті.

Також повідомлялося, що українські військовослужбовці із систем HIMARS знищили два командні пункти ЗС РФ. У процесі масованого обстрілу з американських РСЗВ було ліквідовано велике скупчення ворожої техніки й особового складу, а також один із командирів 106 повітряно-десантної дивізії російської армії.