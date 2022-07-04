Генштаб ВСУ показал кадры боевой работы систем HIMARS под Запорожьем (видео)

Бойцы Вооруженных сил Украины, по словам военного командования, применяют американские РСЗО для "демилитаризации" ВС РФ.

Украинские военнослужащие активно используют дальнебойную реактивную артиллерию HIMARS на передовой. Видео работы американской РСЗО в Украине опубликовал Генеральный штаб Вооруженных сил.

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По данным военного командования, украинские военнослужащие успешно применили в бою дальнебойную артиллерию HIMARS в Запорожской области.

"Боевая работа HIMARS. Запорожское направление. Хорошо, быстро, точно", — лаконично подписал Генштаб ВСУ публикацию с кадрами боевого использования современной реактивной артиллерии.

Запуск ракет, судя по фотографиям, осуществлялся в направлении позиций ВС РФ прямо с автомобильной трассы. Огонь по оккупантам, вероятно, велся сразу их двух установок РСЗО HIMARS.

В другой публикации Генштаб ВСУ показал кадры транспортировки дальнебойной артиллерии на участок фронта в Запорожской области.

"HIMARS продолжают демилитаризацию российской оккупационной армии. Вместе победим!", — говорится в сообщении военного командования.

[ + – ] Генштаб ВСУ опубликовал кадры боевой работы РСЗО HIMARS на фронте

Напомним, об успешном использовании украинскими военнослужащими РСЗО HIMARS ранее сообщал Пентагон. Министерство обороны США утверждает, что подразделения ВСУ применяют дальнебойную артиллерию для уничтожения командных пунктов ВС РФ на фронте.

Также сообщалось, что украинские военнослужащие из систем HIMARS уничтожили два командных пункта ВС РФ. В ходе массированного обстрела из американских РСЗО было ликвидировано большое скопление вражеской техники и личного состава, а также один из командиров 106-й воздушно-десантной дивизии российской армии.