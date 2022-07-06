Роспропаганда лжет об уничтожении двух HIMARS в Украине, — Генштаб

По информации командования, реактивные системы постоянно наносят сокрушительные удары по стратегически важным пунктам врага. В МВД также уверяют, все установки готовы и дальше уничтожать оккупантов.

Информация об уничтожении двух комплексов HIMARS в Малотарановке, распространяемая Министерством обороны Российской Федерации, не соответствует действительности. Об этом проинформировал Генеральный штаб ВСУ.

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"Подчеркиваем, что данные сообщения не соответствуют действительности и являются ничем иным, как очередным российским фейком", — сообщило командование.

Военные рекомендуют гражданам Украины доверять лишь проверенным источникам информации.

"Реактивные системы HIMARS, предоставленные американскими партнерами, постоянно наносят сокрушительные удары по стратегически важным пунктам противника, что приводит к колоссальным потерям среди техники, личного состава и обеспечению оккупационных войск", — добавили в Генштабе.

Что говорят в МВД

Советник главы МВД Антон Геращенко у себя в Telegram также заявил о том, что военное ведомство России распространяет лживую информацию.

"Информация, распространяемая лживой российской пропагандой, о якобы уничижении установки MLRS HIMARS в городе Бахмуте является ложной", — в частности, написал он.

По его словам, все пусковые установки системы залпового огня в Украине готовы "разить врага".

"И об этом враг будет знать незамедлительно — за секунды до уничтожения", — подчеркнул Геращенко.

Напомним, сегодня в Минобороны РФ заявили о якобы уничтоженных двух HIMARS и боеприпасов к ним. В качестве "доказательств" ведомство опубликовало кадры ночного ракетного удара, на которых сложно что-то разобрать.

Об успешном использовании украинскими военнослужащими РСЗО HIMARS ранее сообщал Пентагон. Министерство обороны США утверждает, что подразделения ВСУ применяют РСЗО для уничтожения командных пунктов ВС РФ на фронте.