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Военный Фокус Российско-украинская война

В Харьковской области ВСУ захватили "трофейный" БМП-3 оккупантов (фото)

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"Трофейный" БМП-3. БМП-3 фото,
"Трофейный" БМП-3.

По словам журналиста Романа Доника, боевой машине понадобится небольшой ремонт, прежде чем наши военные смогут ее использовать.

Журналист и волонтер Роман Доник рассказал о том, что бойцы 93-й ОМБр "Холодный яр" под Изюмом захватили боевую машину пехоты БМП-3 оккупантов. Об этом сообщается в Telegram-канале журналиста.

По его словам, боевой машине понадобится небольшой ремонт, прежде чем наши военные смогут ее применять на поле боя.

"Трофейная" боевая машина пехоты, БМП-3, БМП-3 фото
"Трофейная" боевая машина пехоты.
"Трофейная" боевая машина пехоты, БМП-3, БМП-3 фото
"Трофейная" боевая машина пехоты.
"Трофейная" боевая машина пехоты, БМП-3, БМП-3 фото
"Трофейная" боевая машина пехоты.
"Трофейная" боевая машина пехоты, БМП-3, БМП-3 фото
"Трофейная" боевая машина пехоты, БМП-3, БМП-3 фото
"Трофейная" боевая машина пехоты, БМП-3, БМП-3 фото

"Немного подшаманить и будет рубить россиян на капусту", — написал автор поста.

БМП-3 фото, БМП-3, боевая машина пехоты,
БМП-3, фото журналиста Романа Доника.

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