В Харьковской области ВСУ захватили "трофейный" БМП-3 оккупантов (фото)

По словам журналиста Романа Доника, боевой машине понадобится небольшой ремонт, прежде чем наши военные смогут ее использовать.

Журналист и волонтер Роман Доник рассказал о том, что бойцы 93-й ОМБр "Холодный яр" под Изюмом захватили боевую машину пехоты БМП-3 оккупантов. Об этом сообщается в Telegram-канале журналиста.

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По его словам, боевой машине понадобится небольшой ремонт, прежде чем наши военные смогут ее применять на поле боя.

[ + – ] "Трофейная" боевая машина пехоты. [ + – ] "Трофейная" боевая машина пехоты. [ + – ] "Трофейная" боевая машина пехоты.

"Немного подшаманить и будет рубить россиян на капусту", — написал автор поста.

[ + – ] БМП-3, фото журналиста Романа Доника.

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