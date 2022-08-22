Бойцы 30-й мехбригады имени князя Острожского захватили российский танк Т-80 (фото)

Бойцы ВСУ получили танк в нетронутом состоянии. На него уже нанесли украинский флаг для распознавания.

Украинские военные из 30-й механизированной бригады князя Константина Острожского захватили российский танк Т-80. Об этом сообщает пресс-служба бригады в Фейсбуке.

"мы имеем прерогативу над врагом в тактике, обученности и не только… Потому что мы — украинцы", — написали военные.

Отмечается что танк был захвачен на прошлой недели. Он попал в руки военным в нетронутом состоянии. На фотографиях видно как солдаты осматривают бронетехнику в одном из ангаров. На Т-80 остались невредимы все элементы, включая динамическую защиту.

[ + – ] Т-80 поступил в распоряжение бойцов

На трофейный Т-80 уже нанесли украинские флаги на башню для ее отличия от ВС РФ.

Т-80 — это основной боевой танк, который находится в эксплуатации с 1976 года. Он основан на базе танка Т-60А. В зависимости от модификации, изготавливался в РФ или в Украине. На Харьковском заводе делали Т-80УД с дизельным двигателем. Российская модификация Т-80БВМ принята на вооружение в 2018 году. Она отличается установкой более мощного двигателя, другой системой динамической защиты и управлением огнем.

Напомним, ВСУ уничтожили новейшую станцию РЛС "Небо-М" российских войск. Она способна отслеживать цели на дистанции до 600 км.

Ранее бойцы ВСУ захватили БМП-3 российских войск, которой потребуется небольшой ремонт для дальнейшего применения.