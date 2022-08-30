Новый уровень боеспособности. Израиль начнет получать танк нового поколения Merkava 5

Танк оснастят новыми система и датчиками, которые позволят быстрее обнаруживать, наводиться и уничтожать цели.

В 2023 году первые части Армии обороны Израиля начнут получать основной боевой танк Merkava 5 Barak. Об этом сообщает Army Recognition.

Merkava 5 — это танк следующего поколения, который получил название Barak — молния на иврите. Он поступит в бронетанковый корпус АОИ в течении 2023 года.

Отличие нового поколения от предыдущего будет во многих системах. Barak получил модернизированную систему активной защиты от ПТРК Trophy. Камеры с круговым обзором дневного и ночного видения. Командира танка получит шлем, который будет иметь новый интерфейс, как заявляется, похожий на шлем летчика F-35.

"Меркава" 5 получит новую систему управления огнем, которая позволит быстро обнаруживать, наводиться и поражать цели. У него также будет передовая защита радиоэлектронной борьбы и систему обмена информацией с другими боевыми единицами на поле боя.

Ныне основным боевым танком в Израиле является Меркава, который производится с 1979 года. Последние его модификации Меркава 4 уже также оснащаются активной системой защиты Trophy. Серийное производства Меркавы 5 откладывалось на два года из-за проблем с бюджетом.

Напомним, Польша закупит у Южной Кореи танков на 5,8 млрд долларов. Минобороны планирует полностью отказаться от советских образцов вооружения.

Ранее бойцы 30 мехбригады ВСУ захватили российский танк Т-80, который попал в руки военным нетронутым.