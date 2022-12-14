Украина запросила у Франции танки Leclerc: что известно (фото)

Leclerc — это основной боевой танк Франции и еще некоторых стран. Их было изготовлено около 900 штук. Помимо танков Украина запрашивает гаубицы и боеприпасы.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратилась ко Франции с призывом поставить танки Leclerc. Об этом сообщает телеканал LCI.

Украина нуждается в поставках гаубиц, боеприпасов и реактивных снарядов. Кроме этого, нужна бронетехника. Премьер-министр также поблагодарил Францию за поставки САУ Caesar.

"Мы просим танки, в особенности французские Leclerc", — заявил Шмыгаль.

Он также добавил, что российские военные выпускают ежедневно от 50 до 70 тысяч боеприпасов. Также оккупанты вновь запускают дроны-камикадзе Shahed-136. Поэтому ВСУ нужно оружие для защиты от них.

Что известно о танках Leclerc?

Leclerc — это танк третьего поколения, который разрабатывается и производится компанией Nexter Systems. Он находится на вооружении Франции, Иордании и ОАЭ. В эксплуатацию танк ввели в 1992 году. У Франции есть 222 танка в армии и еще 184 на хранении. В ОАЭ Leclerc 388 единиц. Со следующего года французская армия будет получать новую модернизацию XLR. Всего выпущено 876 единиц.

[ + – ] Произведено сотни танков Leclerc

Танк является одним из самых дорогостоящих в мире. Основные характеристики:

боекомплект — 40 боеприпасов

мощность двигателя — 1500 л.с.

скорость — по шоссе до 71 км/ч и до 50 км/ч по пересеченной местности

запас хода — 550 км

экипаж — 3 человека

Напомним, во Франции показали концепт танка будущего EMBT, который получит лучшее от Leclerc и Leopard.

16 июня была представлена модернизация танка Leclerc с более современными элементами защиты.