Новая веха в развитии. Французский танк Leclerc получил масштабную модернизацию (фото)

Leclerc оснастили более мощной защитой от мин и ракет, возможностью стрелять программируемыми боеприпасами, а также самой современной электроникой.

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Французская компания Nexter представила новую модификацию танка Leclerc под названием XLR. Об этом сообщает Defense Blog.

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Основной боевой танк получит ряд изменений в соответствии с дорожной картой по обновлению основной боевой машины во французской армии. Модернизированную версию продемонстрировали на парижской выставке вооружения Eurosatory 2022.

Программа является собой новым этапом развития Leclerc. XLR станет самой масштабной модернизацией танка за более чем 10 лет. Как заявляет Nexter, в танк заложили такой уровень функциональности и производительности, что другие основные боевые танки только начинают реализовывать их в своих программах.

В чем особенности модернизации?

Танк интегрировали в объединенную боевую группу Scorpion при помощи различных систем электроники от компании Thales. Благодаря ей, а также новой радиостанции Contact "Леклерк" интегрируют в боевую среду французской армии.

Орудие останется прежним — 120 мм калибра с 12,7 мм спаренным пулеметом. Также есть отдельный дистанционно управляемый пулемет калибром 7,62 мм. Танк получил возможность стрелять программируемыми боеприпасами, более мощную противоракетную и противоминную защиту. Вес танка составляет 63 тонны.

Напомним, на той же выставке израильская компания показала новый легки танк Sabrah со 105-мм орудием.

Ранее сообщалось, что в Израиле начнут испытания боевого робота с 30-мм пушкой и дронами на борту.