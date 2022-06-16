Нова віха у розвитку. Французький танк Leclerc отримав масштабну модернізацію (фото)

Leclerc оснастили потужнішим захистом від мін і ракет, можливістю стріляти програмованими боєприпасами, а також найсучаснішою електронікою.

Французька компанія Nexter презентувала нову модифікацію танка Leclerc під назвою XLR. Про це повідомляє Defense Blog.

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Основний бойовий танк отримає низку змін відповідно до дорожньої карти щодо оновлення основної бойової машини у французькій армії. Модернізовану версію продемонстрували на паризькій виставці озброєння Eurosatory 2022.

Програма є новим етапом розвитку Leclerc. XLR стане наймасштабнішою модернізацією танка за понад 10 років. Як заявляє Nexter, у танк заклали такий рівень функціональності та продуктивності, що інші основні бойові танки лише починають реалізовувати їх у своїх програмах.

У чому особливості модернізації?

Танк інтегрували до об'єднаної бойової групи Scorpion за допомогою різних систем електроніки від компанії Thales. Завдяки їй, а також новій радіостанції Contact "Леклерк" інтегрують у бойове середовище французької армії.

Зброя залишиться колишньою — 120 мм калібру з 12,7 мм спареним кулеметом. Також є окремий кулемет дистанційно керований калібром 7,62 мм. Танк отримав можливість стріляти програмованими боєприпасами, потужніший протиракетний і протимінний захист. Вага танка становить 63 тонни.

Нагадаємо, на тій же виставці ізраїльська компанія показала новий легкий танк Sabrah зі 105-мм знаряддям.

Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі розпочнуть випробування бойового робота з 30-мм гарматою та дронами на борту.