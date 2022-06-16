Нова віха у розвитку. Французький танк Leclerc отримав масштабну модернізацію (фото)
Leclerc оснастили потужнішим захистом від мін і ракет, можливістю стріляти програмованими боєприпасами, а також найсучаснішою електронікою.
Французька компанія Nexter презентувала нову модифікацію танка Leclerc під назвою XLR. Про це повідомляє Defense Blog.
Основний бойовий танк отримає низку змін відповідно до дорожньої карти щодо оновлення основної бойової машини у французькій армії. Модернізовану версію продемонстрували на паризькій виставці озброєння Eurosatory 2022.
Програма є новим етапом розвитку Leclerc. XLR стане наймасштабнішою модернізацією танка за понад 10 років. Як заявляє Nexter, у танк заклали такий рівень функціональності та продуктивності, що інші основні бойові танки лише починають реалізовувати їх у своїх програмах.
У чому особливості модернізації?
Танк інтегрували до об'єднаної бойової групи Scorpion за допомогою різних систем електроніки від компанії Thales. Завдяки їй, а також новій радіостанції Contact "Леклерк" інтегрують у бойове середовище французької армії.
Зброя залишиться колишньою — 120 мм калібру з 12,7 мм спареним кулеметом. Також є окремий кулемет дистанційно керований калібром 7,62 мм. Танк отримав можливість стріляти програмованими боєприпасами, потужніший протиракетний і протимінний захист. Вага танка становить 63 тонни.
Нагадаємо, на тій же виставці ізраїльська компанія показала новий легкий танк Sabrah зі 105-мм знаряддям.
Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі розпочнуть випробування бойового робота з 30-мм гарматою та дронами на борту.