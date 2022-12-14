Україна запросила у Франції танки Leclerc: що відомо (фото)

Leclerc — це основний бойовий танк Франції та ще деяких країн. Їх було виготовлено близько 900 штук. Крім танків Україна запитує гаубиці та боєприпаси.

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль звернулася до Франції із закликом поставити танки Leclerc. Про це повідомляє телеканал LCI.

Україна потребує постачання гаубиць, боєприпасів та реактивних снарядів. Окрім цього, потрібна бронетехніка. Прем'єр-міністр також подякував Франції за постачання САУ Caesar.

"Ми просимо танки, особливо французькі Leclerc", — заявив Шмигаль.

Він також додав, що російські військові щодня випускають від 50 до 70 тисяч боєприпасів. Також окупанти знову запускають дрони-камікадзе Shahed-136. Тому ЗСУ потрібна зброя для захисту від них.

Що відомо про танки Leclerc?

Leclerc – це танк третього покоління, який розробляється та виробляється компанією Nexter Systems. Він знаходиться на озброєнні Франції, Йорданії та ОАЕ. В експлуатацію танк ввели 1992 року. Франція має 222 танки в армії і ще 184 на зберіганні. В ОАЕ Leclerc 388 одиниць. З наступного року французька армія отримуватиме нову модернізацію XLR. Усього випущено 876 одиниць.

[ + – ] Вироблено сотні танків Leclerc

Танк є одним із найдорожчих у світі. Основні характеристики:

боєкомплект — 40 боєприпасів

потужність двигуна — 1500 к.с.

швидкість — по шосе до 71 км/год і до 50 км/год по пересіченій місцевості

запас ходу — 550 км

екіпаж — 3 особи

Нагадаємо, у Франції показали концепт танка майбутнього EMBT, який отримає найкраще від Leclerc та Leopard.

16 червня було представлено модернізацію танка Leclerc із більш сучасними елементами захисту.