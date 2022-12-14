Україна запросила у Франції танки Leclerc: що відомо (фото)
Leclerc — це основний бойовий танк Франції та ще деяких країн. Їх було виготовлено близько 900 штук. Крім танків Україна запитує гаубиці та боєприпаси.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль звернулася до Франції із закликом поставити танки Leclerc. Про це повідомляє телеканал LCI.
Україна потребує постачання гаубиць, боєприпасів та реактивних снарядів. Окрім цього, потрібна бронетехніка. Прем'єр-міністр також подякував Франції за постачання САУ Caesar.
"Ми просимо танки, особливо французькі Leclerc", — заявив Шмигаль.
Він також додав, що російські військові щодня випускають від 50 до 70 тисяч боєприпасів. Також окупанти знову запускають дрони-камікадзе Shahed-136. Тому ЗСУ потрібна зброя для захисту від них.
Що відомо про танки Leclerc?
Leclerc – це танк третього покоління, який розробляється та виробляється компанією Nexter Systems. Він знаходиться на озброєнні Франції, Йорданії та ОАЕ. В експлуатацію танк ввели 1992 року. Франція має 222 танки в армії і ще 184 на зберіганні. В ОАЕ Leclerc 388 одиниць. З наступного року французька армія отримуватиме нову модернізацію XLR. Усього випущено 876 одиниць.
Танк є одним із найдорожчих у світі. Основні характеристики:
- боєкомплект — 40 боєприпасів
- потужність двигуна — 1500 к.с.
- швидкість — по шосе до 71 км/год і до 50 км/год по пересіченій місцевості
- запас ходу — 550 км
- екіпаж — 3 особи
Нагадаємо, у Франції показали концепт танка майбутнього EMBT, який отримає найкраще від Leclerc та Leopard.
16 червня було представлено модернізацію танка Leclerc із більш сучасними елементами захисту.