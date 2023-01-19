Будут думать дальше: в Бундестаге заблокировали передачу Украине танков Leopard, — СМИ

Представители правящей коалиции настояли на том, чтобы вопрос о поставках танков Киеву передали на рассмотрение парламентскому комитету по иностранным делам.

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Бундестаг в Германии не поддержал в четверг, 19 января, предложение оппозиционной фракции ХДС/ХСС о передаче танков Leopard 1 и Leopard 2 украинской стороне. Об этом сообщает агентство "Укринформ".

Против немедленных поставок танков выступили представители правящей коалиции, в которую входят Социал-демократическая партия Германии, партия "Зеленых" и Свободная демократическая партия. После бурной дискуссии они настояли, чтобы вопрос о поставках вооружения был передан парламентскому комитету по иностранным делам.

Тем не менее, как оппозиция, так и коалиция выступают за дальнейшую военную помощь Украине.

Заместитель главы депутатской группы ХДС/ХСС Давид Вадефуль обратился к немецкому канцлеру Олафу Шольцу с требованием незамедлительно передать танки Киеву, особенно с учетом прозвучавших опасений о новом масштабном наступлении России уже этой весной.

Среди прочего, консерваторы предлагали передать танки Leopard 1 из промышленных запасов ФРГ или взять их из арсеналов других государств.

По словам Вадерфуля, на складах в Германии сегодня хранится около 200 единиц такого вооружения, и их можно было бы передать ВСУ уже сейчас.

Как считает депутат, заявления Шольца о том, что Германия не должна быть единственной страной, кто передаст Украине тяжелое вооружение, больше не являются актуальным, так как другие страны — включая Польшу и Францию — уже выразили свою готовность также поставить танки Киеву.

Параллельно депутаты ХДС/ХСС настаивают, чтобы правительство уже начинало подготовку для передачи Leopard 2.

Агнешка Брюггер из партии "Зеленых", в свою очередь, отметила, что ее политическая сила поддерживает поставку танков в Украину, однако правящая коалиция еще не пришла к единому решению по этому вопросу.

Фракция ХДС/ХСС в течение прошлого года не менее шести раз выносила на повестку дня вопрос о передачи тяжелого вооружения украинской стороне.

Напомним, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий 18 января заявил, что Польша может передать Украине танки Leopard 2, не дожидаясь решения Министерства обороны Германии.

Издание Politico сообщает, что во Франции рассматривают возможность отправки в Украину собственных танков Leclerc. Таким образом Париж хочет показать пример Олафу Шольцу.