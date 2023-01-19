Польша пригрозила передать Украине танки Leopard 2 не дожидаясь согласия Германии

Украина, по словам премьер-министра Матеуша Моравецкого, сейчас нуждается в перевооружении и пополнении боеприпасов, поскольку Россия может осуществить новое наступление в феврале.

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Польша может передать Украине танки Leopard 2, не дожидаясь решения Министерства обороны Германии. Об этом 18 января в интервью телекомпании Polsat заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Политик в ходе общения с журналистами упомянул отчеты западных разведок о том, что в феврале Россия может осуществить новое масштабное наступление. Из-за угрозы подобной операции союзники, по словам Моравецкого, должны помочь Украине с перевооружением, а также пополнить запасы боеприпасов и тяжелой техники.

В этом контексте премьер-министр предупредил, что Польша может передать на нужды украинских Вооруженных сил танки Leopard 2, не дожидаясь окончательного решения Минобороны Германии.

"Мы договорились, что передадим танки вместе. Согласие — это второстепенный вопрос. Либо мы получим это согласие, либо мы сами сделаем все правильно. Здесь самое главное, чтобы немцы, датчане, финны, французы и другие страны как можно скорее предложили свои современные танки, свою тяжелую технику. От этого может зависеть способность защитить свободу в Украине и, таким образом, безопасность всей Европы", — продолжил Моравецкий в интервью изданию.

Отдельно премьер-министр прокомментировал кадровые перестановки в Бундесвере, в ходе которых новым министром обороны ФРГ стал Бориус Писториус. По словам польского политика, его беспокоит подобное назначение, поскольку немецкий чиновник является одним из топ-соратников экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, который открыто называет главу Кремля Владимира Путина своим близким другом.

"Это меня очень беспокоит. Я мало что знаю о новом министре обороны Германии. То, что я знаю, наполняет меня некоторой тревогой. Я знаю, что он — близкий соратник Герхарда Шредера, символ позора, человек, который постоянно болтает с Путиным, как будто ничего не произошло. Это возмутительно", — подчеркнул Моравецкий и добавил, что новому руководителю Бундесвера нужно дать время, чтобы проанализировать его дальнейшие действия.

Днем ранее, 18 января, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, выступая на форуме в Давосе, заявил, что Польша хотела бы вместе с союзниками передать Украине до 100 танков Leopard 2.

Также 18 января немецкое издание Süddeutsche Zeitung сообщило, что канцлер Олаф Шольц готов передать Украине танки Leopard 2 при условии, если США будут поставлять на нужды ВСУ Abrams.