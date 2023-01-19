Экс-командующий силами США назвал три вида оружия, необходимые Украине для победы

Дешевые высокоточные боеприпасы GLSDB могут быстро доставляться в Украину. Они способны поражать командные пункты и склады боеприпасов ВС РФ, а из-за ударных дронов Gray Eagle Крымский мост не будут успевать отремонтировать.

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Украинским силам помогут три разновидности вооружений, которые пока еще не поставляли Киеву западные страны, об этом заявил бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес, сообщает Newsweek.

Украина получит несомненное преимущество на поле боя, если в будущих пакетах военной помощи окажутся ракеты ATACMS (Армейский тактический ракетный комплекс).

ATACMS HIMARS

[ + – ] ATACMS для РСЗО HIMARS

Дальнобойные управляемые ракеты ATACMS для РСЗО HIMARS "предоставляют оперативному командованию огневую мощь, чтобы выиграть затяжную битву", согласно информации их производителя компании Lockheed Martin.

Максимальная дальность ATACMS, которые армия Соединенных Штатов применяет с ранних 90-х, составляет 300 км, согласно данным американского центра по закупкам.

По мнение Ходжеса, ATACMS позволили бы Украине многое изменить на поле боя.

"От Одессы до Севастополя по прямой — 300 км, то есть уже сейчас украинцы могли бы добиться того, чтобы Севастополь оказался в невыгодном положении для Черноморского флота РФ", — пояснил Ходжес.

Это же касается и громадного логистического хаба в Джанкое, северная часть Крыма.

Благодаря ATACMS Крым бы уже не был тем местом, которое обеспечивает поддержку российских операций и позволяет наносить удары по мирным украинским гражданам.

Однако, как заявил заместитель секретаря по оборонной политике Колин Каль, в том, что касается ATACMS, "сок не стоит выжимки".

"Мы считаем, что украинцы могут изменить динамику на поле боя и выгнать россиян без ATACMS", — пояснил он.

Снаряды GLSDB

[ + – ] Снаряды GLSDB Фото: SAAB

Малогабаритный высокоточный боеприпас GLSDB, в сущности, крылатая бомба с радиусом действия 160 км. Это гибрид бомбы GBU-39 и ракетного двигателя M26.

В конце ноября агентство "Рейтер" сообщало, что Пентагон рассматривает возможность передачи Киеву GLSDB после предложения компании Boeing, которая выпускает GLSDB.

Это совместная разработка с SAAB, которая описывает их как "исключительно гибкие, высоко эффективные и точные на дальнем расстоянии".

У боеприпаса нет громадной боевой части, однако, как показала война в Украине, точность важнее массы.

Даже и без такой дальности, как у ATACMS, снаряды GLSDB могут точно поражать командные пункты, склады боеприпасов и важные транспортные узлы.

Самое главное — это возможность уничтожать базы снабжения и командные пункты, GLSDM — "очень дешевая" разработка, к тому же, их можно быстро доставлять украинцам.

БПЛА MQ-1C Gray Eagle

[ + – ] Gray Eagle Фото: Википедия

Gray Eagle — третье в списке необходимых вооружений для Украины, составленном Беном Ходжесом.

По сравнению с более ранними версиями беспилотника, ударный дрон Gray Eagle способен дольше находиться в полете и летать на большей высоте.

Характеристики Gray Eagle

размах крыла — 17 метров;

БПЛА может работать на расстоянии до 9 км;

время полета — 25 часов;

дрон Gray Eagle комплектуется ракетами Hellfire.

Gray Eagle предоставляет возможности для проведения операций на большом расстоянии. Благодаря этим беспилотникам, "Россия не будет успевать ремонтировать Крымский мост, БПЛА также может находить места, откуда ВС РФ наносят ракетные удары по мирному населению.

22 ноября двухпартийная группа из более чем десяти американских сенаторов обратилась в письме к министру обороны США Ллойду Остину с просьбой пересмотреть предыдущий отказ от поставок БПЛА Gray Eagle Украине, согласно The Wall Street Journal.

Напомним, что 20 января ряд стран объявят о поставках в Украину танков Leopard. Об этом заявили в Министерстве обороны Литвы. Союзники в общей сложности планируют поставить Киеву сотни единиц бронетехники.

Ранее Фокус сообщал, что в России отреагировали на поставки Украине оружия для ударов по РФ. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что это будет означать "вывод конфликта на новый качественный уровень".