"Хірургічно точно по базах окупантів": в Маріуполі пролунали нові вибухи, - радник мера

У портовому місті, за словами Петра Андрющенка, вибухало у трьох локаціях. Через НП окупанти підняли у небо авіацію.

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У тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині сьогодні, 23 лютого, від 11 ранку пролунали кілька вибухів. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Вибух. Гучно. Одразу окупанти завели платівку про ППО, однак з місця роботу ППО не підтверджують. Знов. Нова вигадка — ракетами б’ють по Запоріжжю. Фантазери. З початком гарного дня. Зі "святом", мр*zота", — написав радник мера.

Вже за кілька хвилин він повідомив, що у місті пролунали ще 2 вибухи. За інформацією Петра Андрющенка, зафіксовані точні влучання по закритій території ММК ім. Ілліча в районі виправної колонії.

"ЗСУ хірургічно точно проходяться по базах окупантів. Буде більше. Третій вибух — приліт в район аеропорту. Знов. Добиваємо недобите", — прокоментував він.

Петро Андрющенко також додав, що російські загарбники через вибухи в місті підняли авіацію.

Зазначимо, що 23 лютого Петро Андрющенко також розповідав про примусову паспортизацію. За словами радника мера, жителям міста неможливо влаштуватися на роботу без російського паспорта. Окупанти погрожують жителям залишити їх без виплат і пенсій, якщо вони не відмовляться від українського громадянства.

Вчора, 22 лютого, Петро Андрющенко повідомляв, що в районі порту в Маріуполі пролунали вибухи. "Прилетіло" до Маріупольського порту — на склад №3 причалу №18.